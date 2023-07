Avvocato di difesa 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

È appena uscita su Netflix la prima parte della seconda stagione di Avvocato di difesa, la serie ispirata al ciclo di romanzi gialli di Michael Connelly con protagonista l'avvocato Mickey Haller. Nonostante il capitolo 2 di questa serie non è ancora andato in onda nella sua completezza - la parte 2 della seconda stagione, infatti, deve ancora debuttare su Netflix - i tanti fan della serie si stanno già chiedendo se le avventure di Mickey andranno avanti in nuove stagioni del legal drama della piattaforma di streaming. Avvocato di difesa 3 ci sarà? È questa la domanda che in tantissimi si stanno facendo in questo momento e noi siamo qui per cercare di darvi una risposta o, perlomeno, per farvi scoprire cosa sappiamo finora su Avvocato di difesa 3. Ma andiamo più nel dettaglio.

Avvocato di difesa 2, la trama

L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai best-seller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa e vedrà al centro della narrazione un difficile caso da risolvere in cui sarà proprio una donna vicina al cuore di Mickey a essere indagata per omicidio.

Avvocato di difesa 3 ci sarà?

Per ora Netflix non ha ancora confermato il rinnovo di Avvocato di difesa anche per una terza stagione. Dovrà aspettare, infatti, come di consueto, i canonici 28 giorni dal suo debutto per valutare se il successo della serie a livello di visualizzazioni vada almeno a pari con le spese per la sua realizzazione. In questo caso, o se dovesse superare le aspettative, sarà senza dubbio rinnovata. Inoltre, essendo questa una serie tratta da un ciclo letterario composto da ben sei romanzi, tutti dedicati al personaggio di Mickey Haller, possiamo ben immaginare che questa serie Netflix andrà avanti ancora a lungo.

Quando uscirà avvocato di difesa 3 su Netflix

Ipotizzando un rinnovo di Avvocato di difesa per un terzo capitolo possiamo immaginare di vederlo su Netflix già nel 2024.