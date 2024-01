Baby Bandito, la serie Netflix ispirata alla clamorosa rapina del 2014 in Cile, quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie thriller ispirata a una rapina realmente accaduta. Si intitola Baby Bandito ed è una serie latinoamericana che racconta la storia della rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014 per mano del cosiddetto "baby bandito" Kevin Olguin Sepulveda. Composta da 8 episodi, Baby Bandito è una serie ispirata a una storia vera che rientra nei cosiddetti racconti heist, cioè storie di colpi grossi ed è pronta a tenervi incollati allo schermo. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Baby Bandito e qual è la trama di questa serie che si preannuncia un nuovo successo di Netflix? Scopriamolo insieme.

Baby Bandito: la trama

La vita di Kevin prende una piega inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a rischiare tutto per amore, l'appassionato skater escogita un piano audace: rubare un progetto dettagliato a un pericoloso gruppo di gangster, conosciuti come "i Macellai", nel tentativo di sottrarre milioni di dollari che lo renderanno il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis infrangono tutte le regole e, braccati da ogni parte, vivono una storia d'amore intrecciata al pericolo estremo, inseguendo una vita che va oltre l'ordinario in cui la passione e il rischio culminano in un emozionante viaggio a Roma.

Baby Bandito: il trailer

Baby Bandito: quando esce su Netflix

Baby Bandito debutta su Netflix il 31 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.