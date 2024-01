Baby Bandito, la storia vera di Kevin Olguin Sepulveda che ha ispirato la serie Netflix

Dopo Griselda, Netflix ha deciso di raccontare una nuova serie tv ispirata alla storia vera di un criminale realmente esistito. Si intitola Baby Bandito ed è un crime tratto dalla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014. Protagonista della storia è Kevin Olguin Sepulveda, uno skater che diventa l'autore di una delle rapine più grandiose in Cile contro un pericoloso gruppo di gangster locali noti come i "Macellai" e in pochissimo tempo diventa un fuggitivo. Ma qual è la storia vera da cui è tratta la serie Netflix Baby Bandito? Chi è davvero Kevin Olguin Sepulveda e che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Baby Bandito: la trama

La vita di Kevin prende una piega inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a rischiare tutto per amore, l'appassionato skater escogita un piano audace: rubare un progetto dettagliato a un pericoloso gruppo di gangster, conosciuti come "i Macellai", nel tentativo di sottrarre milioni di dollari che lo renderanno il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis infrangono tutte le regole e, braccati da ogni parte, vivono una storia d'amore intrecciata al pericolo estremo, inseguendo una vita che va oltre l'ordinario in cui la passione e il rischio culminano in un emozionante viaggio a Roma.

Chi è Kevin Olguin Sepulveda, la storia vera che ha ispirato la serie Netflix Baby Bandito

Kevin Olguín Sepulveda è il nome di uno skater cileno diventato famoso in tutta Europa con il nome di “niño de oro”. Kevin, quando aveva solo venti anni, ha messo in atto uno dei più grossi colpi della storia del Cile con la cosiddetta rapina del secolo del 2014 dove Kevin fu responsabile di un assalto a un portavalori nell'aroporto Arturo Merino Benitez rubando undici milioni di dollari. Dopo questa clamorosa rapina, Kevin Olguin Sepulveda divenne un fugitivo ricercato non solo in Cile ma anche in tutta Europa. Girò di città in città dormendo in hotel di lusso, sotto falsa identità, insieme alla sua fidanzata Génesis, tra le città di Roma e Parigi. Kevin rimase un fuggitivo fino al 2016 quando, a causa di un errore, fu trovato a Barcellona, nella zona del parco Guell e fermato insieme ad altre persone, molto probabilmente perché qualcuno l'avrebbe "venduto". A quel punto Sepulveda fu arrestato ed estradato in Cile scontando quattro anni di prigione.

Il giovanissimo ladro, con la passione per lo skate, è stato nascosto, inoltre, per molto tempo a Milano, in Italia, nella zona di via Padova.

Baby Bandito: quando esce su Netflix

Baby Bandito debutta su Netflix il 31 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.