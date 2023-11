Bad Surgeon, la docuserie Netflix sul caso Paolo Macchiarini, quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova docuserie true crime, Bad Surgeon, dedicata a uno dei personaggi più controversi della storia della medicina, il chirurgo italiano Paolo Macchiarini, considerato il "mago della trachea", ora condannato per la morte di 3 persone dopo che furono impiantate loro trachee artificiali senza che la procedura fosse mai stata utilizzata su animali o esseri umani. Bad Surgeon, il caso Paolo Macchiarini è un titolo che va ad aggiungersi a una lunga lista di documentari su cui Netflix sta puntando molto negli ultimi anni e che è pronto a raccontare una storia di carriva medicina che ha fatto il giro del mondo. Ma cosa sappiamo finora sulla docuserie Netflix dedicata al caso Paolo Macchiarini? E quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Bad Surgeon, il caso Paolo Macchiarini: la trama

Bad Surgeon, il caso Paolo Macchiarini è una docuserie premium di Netflix che racconta la storia del superchirurgo Paolo Macchiarini. Un thriller globale in cui scienza, crimine, amore ed etica si scontrano. Paolo è stato acclamato in tutto il mondo per aver creato i primi organi di plastica al mondo. Ora è accusato di essere un truffatore, un fantasista e persino uno psicopatico. Questa docuserie racconterà la sua storia con l'accesso esclusivo ai suoi accusatori - tra cui la fidanzata americana Benita Alexander - e mostrerà l'esito del suo storico processo che ha portato a una condanna di due anni e sei mesi per la morte di 3 pazienti.

Bad Surgeon, il caso Paolo Macchiarini: il trailer

Bad Surgeon, il caso Paolo Macchiarini: quando esce su Netflix

La docuserie Netflix dedicata al caso del chirurgo italiano Paolo Macchiarini uscirà il 29 novembre 2023 in tutit i Paesi in cui è attivo il servizio.