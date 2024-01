Badland Hunders, su Netflix, da vedere o da evitare?

Badland Hunters

Se avete aperto Netflix negli ultimi giorni avrete sicuramente notato un film finito all'improvviso tra i primi posti della top 10 dei film più visti. Si intitola Badland Hunters ed è un film sudcoreano post-apocalittico con una trama davvero accattivante. Di cosa parla? Di un mondo distrutto da un terremoto, di un medico alle prese con esperimenti sugli esseri umani, di una nuova razza umana che punta a essere immortale, di quanto l'inquinamento possa essere il più grande problema del futuro dell'umanità e di tanto altro ancora. Fin qui tutto bello. Ma com'è davvero Badland Hunters? Il nuovo film Netflix made in Corea è da vedere o da evitare?

Iniziamo subito con il dire che Badland Hunters abbraccia diversi generi di racconto dal post-apocalittico allo splatter, dal thriller al film d'azione. Un mix che riesce nella teoria ma solo a tratti nella pratica creando un racconto sì movimentato ma un po' confusionario per lo spettatore. Ma facciamo un passo alla volta e, per adesso, concentriamoci sulla trama del film. Siamo a Seoul, una Seoul post-apocalittica e selvaggia dove non c'è più acqua pulita e i sopravvissuti a un grosso terremoto sono tornati a fondare la società sul baratto e sulla caccia. Ed è proprio un cacciatore il protagonista del film, un uomo buono e tenace, nonché ex detenuto, che decide di prendere in mano la situazione e affrontare il nemico quando un'adolescente a lui molto cara viene rapita. Dietro questo rapimento c'è un medico folle che conduce esperimenti sugli esseri umani e che è l'unico a possedere acqua potabile e pulita.

Una trama che affascina e che spinge a scegliere immediatamente questo film tra le tante nuove proposte Netflix. Questo bisogna dirlo. Guardando Badland Hunters, infatti, troviamo subito elementi narrativi che, come calamite, ci fanno restare incollati allo schermo dall'inizio alla fine del film, nonostante durante la visione siamo messi di fronte ai limiti di questo film e a risvolti di trama non sempre convincenti. Ma alla fine, tutto questo intrigare, riesce ad arrivare a un finale soddisfacente che ci faccia guardare indietro ed essere contenti di aver scelto di guardare Badland Hunters su Netflix? Questo senso di mistero su cosa potrebbe nascondersi dietro il film riesce a soddisfare le aspettative a fine visione? Non del tutto.

Diciamo che questa storia d'azione con elementi splatter convince per l'idea originale di base ma un po' meno per come la sceneggiatura rende sullo schermo. Badland Hunters è un film che intriga ma non appaga, che affascina ma non entra nel cuore, un film dal buon potenziale ma che si perde nel voler essere più di quanto possa essere diventando più uno spettacolo per gli amanti dell'action e dello splatter che un film indimenticabile e imperdibile.

Se avete voglia di qualcosa di leggero, non troppo impegnativo e che duri poco Badland Hunters è una buona scelta ma se vi aspettate qualcosa di più, allora meglio evitare perché forse, da questa storia, resterete un po' delusi.

Voto: 6-