Badland Hunters, su Netflix un nuovo film post-apocalittico made in Corea: trailer e trama

Netflix continua a puntare sui titoli made in Corea e, questa volta, ci trasporta direttamente in una Seoul post-apocalittica e selvaggia alle prese con strani esperimenti di esseri umani. Lo fa con un nuovo film sudcoreano dal titolo Badland Hunters che è pronto a diventare il titolo più visto di Netflix di questo fine settimana grazie alla sua trama intrigante e dal grande potenziale. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Badland Hunters? Ecco un piccolo approfondimento sul nuovo film Netflix in modo che possiate avere in mano tutte le informazioni per decidere è un film per voi oppure no. Entriamo nel dettaglio.

Badland Hunters: la trama

Ci troviamo a Seoul, nella selvaggia e pericolosa atmosfera di un luogo post-apocalittico dove la civiltà è crollata per lasciare spazio a una città decadente e alle prese con una società che deve ricostruirsi da zero. In questa ambientazione, la trama di Badland Hunters si sviluppa attorno alla figura di un cacciatore determinato a riportare ordine quando scopre che un folle medico sta conducendo inquietanti esperimenti sugli esseri umani. La storia prende una svolta drammatica quando un'adolescente, legata da un forte legame con il cacciatore, viene rapita dal medico pazzo. Spinto dalla rabbia e dalla determinazione, il cacciatore si trasforma in un eroe pronto a riportare a casa la giovane vittima. La trama di "Badland Hunters" promette un mix avvincente di azione, suspense e un viaggio emozionante attraverso una Seoul postapocalittica, dove la sopravvivenza è un gioco ad alto rischio.

Badland Hunters: il trailer

Badland Hunters: quando esce su Netflix

Badland Hunters è su Netflix dal 26 gennaio 2024.