Baki Hanma VS Kengan Ashura: arriva il crossover tra i due anime più amati di Netflix

Il sogno diventa realtà per gli appassionati di arti marziali, arriva su Netflix il crossover anime più atteso dell'anno, quello tra Baki Hanma VS Kengan Ashura in un film evento che vedrà i personaggi di Keisuke Itagaki e Yabako Sandrovich tratti dai rispettivi manga omonimi combattere uno contro l'altro. Si tratta di uno dei più grandi crossover legato alle arti marziali dai tempi della sfida tra Bruce Lee e Chick Norris e siamo certi che i fan di questi due amatissimi anime Netflix non vedano l'ora di vedere questa entusiasmante sfida. L'episodio speciale sarà diretto da Toshiki Hirano e scritto da Atsuo Ishino. TMS Entertainment è lo studio di animazione che produrrà questo episodio speciale. Ma scopriamo quando uscirà l'episodio crossover tra Baki Hanma e Kengan Ashura e diamo uno sguardo al primo trailer.

Baki Hanma e Kengan Ashura: tutto sui due anime di punta di Netflix

La serie Baki, pubblicata in "Weekly Shonen Champion" di Akita Shoten, è un manga di arti marziali di enorme successo che ha venduto oltre 85 milioni di copie. Baki narra le storie di vari combattenti e ruota intorno all'epica lotta all'ultimo sangue tra il protagonista Baki Hanma, il più giovane campione di lotta clandestina, e suo padre Yujiro Hanma, la "la più forte creatura sulla terra". Il manga ha ispirato la serie anime Netflix Baki Hanma.

Il manga Kengan Ashura è estremamente apprezzato e resta senz'ombra di dubbio il più popolare fumetto tra gli utenti del sito web Ura Sunday e dell'app MangaONE. L'umile impiegato Kazuo Yamashita incontra il misterioso lottatore di arti marziali Ohma Tokita e resta coinvolto in incontri "Kengan", tramite cui alcune corporazioni regolano i conti puntando grandi somme di denaro su lottatori esperti. Anche questo manga è stato adattato da Netflix in una serie anime omonima di grande successo.

: la trama

Al momento non abbiamo dettagli sulla trama specifica di questo episodio speciale ma sappiamo che al centro della storia ci sarà una gara di arti marziali tra i due lottatori.

Baki Hanma VS Kengan Ashura: il trailer

Baki Hanma VS Kengan Ashura: quando esce su Netflix

Il film Baki Hanma VS Kengan Ashura arriva su Netflix il prossimo 6 giugno 2024.