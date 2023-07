Su Netflix arriva "Ballerina", un nuovo thriller k-drama sulla vendetta

Netflix è pronta a lanciare un nuovo thriller k-drama. Si tratta di Ballerina, il secondo film sudcoreano di Lee Chung Hyun per Netflix che vedrà gli attori de La casa di carta Corea, Jeon Jong Seo e Kim Ji Hoon, lavorare di nuovo insieme. Si tratta di un thriller ad alta tensione sulla vendetta diretto e scritto da Lee Chung Hyun, che in precedenza aveva diretto l'horror sudcoreano The Call. Choi Ji-young (The Gangster) è il produttore del film, mentre Byun Seung-Min (Bargain) è il produttore esecutivo.

Qual è la trama di Ballerina?

Ma di cosa parla Ballerina? La trama del film gira attorno a una storia di vendetta. Spinta dalla vendetta, l'ex guardia del corpo Ok-Joo, esperta di arti marziali e combattimento, dimostra quanto possa essere spietata vendicando la sua cara amica Min Hee, che le chiede un favore.

Chi sono i membri del cast di Ballerina?

Il cast di Ballerina è composto da due membri del cast dell'adattamento coreano de La casa di carta, Jeon Jong Seo e Kim Ji Hoon che si riuniscono per un nuovo progetto Netflix. Jeon Jong Seo è stata scelta per il ruolo di Ok Joo e gli abbonati Netflix la riconosceranno per essere stata Tokyo nella serie La casa di carta Corea e per aver recitato nel film horror di Netflix The Call nel ruolo di Oh Yeong Sook. Kim Ji Hoon è stato scelto per il ruolo di Choi Pro. Come la sua co-star, Kim Ji Hoon ha recitato anche ne La casa di carta Corea, nel ruolo di Denver. Altri progetti di Netflix in cui ha recitato sono Behind Every Star e sarà anche protagonista dell'imminente serie k-drama Love to Hate You.

Park Yoo Rim è stata scelta per il ruolo di Min Hee. Questo sarà il primo ruolo da protagonista di Park Yoo Rim in un drama dopo il suo debutto nella serie Dxyz nel 2017. L'attrice ha recitato in diversi Netflix Originals in ruoli di ospite e di supporto, come My First First Love, Kingdom e Extraordinary Attorney Woo.

Quando esce Ballerina su Netflix?

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale di Ballerina ma si presume che il fim dovrebbe debuttare su Netflix a ottobre 2023.