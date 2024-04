Bandidos è una serie piacevolissima e vi spieghiamo il perché

Bandidos

Un bizzarro truffatore recluta una banda di abili malfattori per trovare il tesoro dell'ultimo re serpente sulla Riviera Maya. È così che Netflix presenta Bandids, una serie messicana d'azione che è riuscita lentamente a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Con protagonisti un gruppo di stravaganti e bizzarri banditi, interpretati da alcuni degli attori di lingua spagnola più amati del piccolo schermo come Ester Expósito di Élite, Bandidos è una serie che senza farsi troppa pubblicità e soprattutto senza prendersi troppo sul serio si è insinuata negli account Netflix di tantissime persone finendo con il diventare - meritatamente - una delle serie più viste al momento sulla piattaforma di streaming. E non è un caso se Netflix ha rinnovato questa serie per una nuova stagione ancora prima che uscisse la prima. Ma qual è il segreto di Bandidos e perché possiamo considerarla una delle serie Netflix più riuscite di questo 2024?

Iniziamo dalla trama. Siamo in Messico e un gruppo di buffi e variegati ladri, alcuni professionisti, altri meno, si ritrova a unire per un obiettivo comune: uscire dalla povertà e cercare un antichissimo tesoro Maya legato a una misteriosa leggenda. Tra loro c'è il figlio di un archeologo, una ragazza dall'identità misteriosa che scappa dai suoi aguzzini, una giovane borseggiatrice, un nerd appassionato di elettronica, un malato terminale. Non potrebbero essere più diversi tra loro ma allo stesso tempo non potrebbero essere più perfetti di così. Il loro obiettivo? Mettere le mani sul misterioso e leggendario tesoro Maya che si rivela essere molto più di una leggenda quando viene ucciso all'improvviso un uomo che sembra sapere dove si trova realmente. Da qui inizierà un viaggio incredibile, una caccia al tesoro, una fuga da malviventi e un'avventura talmente coinvolgente e appassionante da spingere a divorare questa storia in pochissimo tempo.

Bandidos è una serie che riesce nell'impresa di tenere incollati allo schermo diversi tipi di spettatori, chi ama la leggerezza e chi cerca qualcosa di più profondo, chi ama l'azione e chi, invece, ama di più l'introspezione, chi è appassionato di serie heist e che chi, invece, non è fan di questo genere di racconto che porta sullo schermo un gruppo di ladri alle prese con un colpaccio. Il segreto di Bandidos, infatti, sta proprio nel riuscire a calibrare alla perfezione tutti i suoi elementi caratteristici portando sullo schermo una trama leggerissima ma profonda (e dove nulla è lasciato al caso), un cast azzeccatissimo dove ognuni personaggio, per quanto secondario, risulta fondamentale alla riuscita di una serie che sa intrattenere, far ridere ma anche emozionare. E quel rimando alle leggende del passato, ai tesori nascosti e alle mappe da decifrare non può che aggiungere un fascino unico all'intera narrazione.

Quella raccontata da Bandidos non è solo una storia di ladri alla ricerca di un tesoro e neanche la storia di ragazzi in crisi con la propria vita che cercano il loro posto nel mondo e un modo per riscattarsi dalla povertà ma è una storia di legami umani, di fedeltà verso un obiettivo comune, è una storia di appartenenza, d'amore, una storia con cui chiunque, anche in un solo personaggio o un solo risvolto di trama, può identificarsi. E così, una serie messicana semplicissima ma puntuale, ironica e perfettamente equilibrata riesce nell'impresa di mettere tutti d'accordo con un mix perfetto di mistero, ironia, avventura e leggerezza.

Dalle serie tv spesso si cercano risposte, si cerca intrattenimento o colpi di scena, Bandidos non solo saprà darvi tutto ciò ma saprà farlo con una sorprendente tenerezza che vi conquisterà. Quindi, se non lo avete ancora fatto, guardate Bandidos su Netflix e appassionatevi a questa storia che, piano piano e con tutta la sua semplicità, vi entrerà nel cuore.

Voto: 7,4