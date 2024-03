Bandidos: la spiegazione del finale (e chi muore)

Un bizzarro truffatore recluta una banda di abili malfattori per trovare il tesoro dell'ultimo re serpente sulla Riviera Maya. È questa la storia di Bandidos, la nuova serie heist con Ester Expósito, Alfonso Dosal e Juan Pablo Medina che tutti stanno guardando su Netflix. Composta da 7 episodi e con una trama fresca, divertente e avvincente, Bandidos è una bellissima sorpresa di Netflix e una serie di cui è impossibile non innamorarsi, soprattutto per il suo cast brillantemente azzeccato. Ma come finisce la prima stagione di Bandidos? Chi muore e come va a finire il piano (imperfetto) del bizzarro gruppo di banditi messicani? Scopriamolo.

Bandidos: la trama

Una banda di abili e un po' strampalati malfattori parte alla ricerca di un misterioso e antichissimo tesoro Maya scomparso. La loro strategia? Abbastanza nebulosa e casuale. Le loro dinamiche? Distorte e divertentissime. Per fortuna sono piuttosto ingegnosi.

Bandidos: il trailer

Bandidos: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Facciamo un piccolo recap sul finale del primo capitolo di Bandidos: uno dei personaggi più belli della serie, purtroppo, muore. Parliamo di Wilson, interpretato da Juan Pablo Medina. Wilson, infatti, nel corso degli episodi aveva rivelato prima a Lilì (Exposito) e poi agli altri personaggi che era malato di cancro e che non c'erano più speranze per la sua salvezza. Wilson morirà in mare durante il viaggio del gruppo di banditi alla ricerca del tesoro Maya nascosto sul fondo dell'Oceano. Una volta arrivati sul posto, i banditi riescono a recuperare il tesoro andando sottacqua e una volta portato il forziere contenente l'oro sulla spiaggia iniziano a dividersi il bottino.

Non va tutto come vorrebbero, però, perché all'improvviso, Lilì ruba il giaguaro, il pezzo più importante del tesoro, e fugge dal gruppo dopo aver tradito i suoi amici. Miguel, allora, le spara e la uccide per mettere in sicurezza il giaguaro. Tutti pensano che Lilì sia morta e la storia riprende qualche tempo dopo quando le vite dei banditi, che si sono spatiti il denaro, tornano alla normalità. Il giaguaro viene conservato al museo e ognuno di loro porta avanti la propria vita con un bel conto in banca.

Poi, però, la sopresa, Lilì non è morta! In realtà lei e Miguel hanno orchestrato la sua morte per far sì che i malviventi che volevano uccidere la donna smettessero di cercarla credendola morta. L'unico modo per rendere il tutto plausibile era che tutti, in realtà, dovevano pensare che Lilì fosse morta davvero, compresi i suoi amici. Così, a fine stagione, vediamo Miguel e Lilì andare via in macchina e progettare il loro nuovo colpo grosso.