Beef - Lo scontro, tutto ciò che bisogna sapere sulla serie Netflix del momento

Beef- Lo Scontro è la nuova serie dramedy di Netflix pronta a spiazzare con un umorismo cupo ma allo stesso tempo emozionante. Si tratta di un titolo, debuttato sulla piattaforma di streaming lo scorso 6 aprile 2023, che vede come protagonisti Ali Wong e Steven Yeun nei panni di due persone ai limiti della depressione, due individui psicologicamente rotti, soli, repressi che si ritrovano a vivere un incidente per motivi di rabbia al volante e che, dal momento del loro scontro, dovranno fare i conti con se stessi e i loro demoni. Beef è una serie che viene definita da Netflix come una dark comedy dalla capacità di far perfino commuovere ed è proprio questa vena intima e profonda a renderla unica nel suo genere e la vera sopresa di Netflix di questo 2023. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo titolo Netflix che sta spopolando e buttare un occhio sul trailer.

Beef - Lo scontro, di cosa parla la serie

Beef - Lo scontro racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Qualche curiosità dui protagonisti di Beef - Lo scontro

Le colonne portanti di Beef - Lo Scontro sono i suoi due protagonisti, i due attori Steven Yeun e Ali Wong che, con un'interpretazione magistrale dei personaggi di Amy e Danny, sono in grado di rendere questa serie Netflix quasi uno spettacolo teatrale. Steven Yeun è noto al pubblico per il ruolo di Glenn Rhee in The Walking Dead ma a consacrarlo come uno degli attori più bravi nel mondo cinematografico/televisivo è stato il film Minari, scritto e diretto da Lee Isaac Chung, che gli ha regalato una candidatura agli Oscar del 2021 e il titolo di primo attore di origini coreane a essere mai candidato a un Premio Oscar.

Ali Wong, invece, non nasce solamente come attrice ma come comica e scrittrice. Le sue stand-up comedy su Netflix, Baby Cobra e Hard Knock Wife, l'hanno resa una delle comiche americane più seguite e apprezzate dalla critica ma Wong è anche nota per essere un membro di American Housewife e attrice non protagonista del film Always Be My Maybe del 2019.