Beef si conferma un successo, è la serie Netflix con più candidature agli Emmy 2023

Fin dal suo primo minuto di visione si intuisce subito di avere a che fare con una serie diversa, originale, un piccolo capolavoro. Parliamo di Beef - Lo scontro, la dark comedy di Netflix che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo riuscendo a raccontare uno degli stati d'animo più repressi ma comuni negli esseri umani: la rabbia. Così, attraverso le storie di due persone sull'orlo di una crisi di nervi, questa serie è riuscita a entrare nel cuore di tutti e a farlo regalando al pubblico di Netflix un prodotto seriale di altissimo livello. Perché sì, Beef è il vero capolavoro di Netflix di questo 2023 e a confermarlo, oltre al suo successo da parte di pubblico e critica, è anche il fatto che questa è la serie Netflix che ha ricevuto più candidature agli Emmy Awards 2023.

Un bel riconoscimento per un titolo che racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante e che li porterà a un'escalation di emozioni, crisi esistenziali, deliri fino alla catarsi finale. Protagonisti della serie, due eccellenze del mondo della recitazione, il candidato all'Oscar Steven Yeun e la comica Ali Wong, entrambi talentuosissimi e in grado di calarsi perfettamente nei loro personaggi, rispettivamente un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore e un'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca.

Così, Beef, con 8 candidature agli Emmy 2023, batte tutte le altre serie Netflix del calibro di The Diplomat (1 candidatura), Mercoledì (3 candidature), Dahmer (6 candidature), The Crown (2 candidature), Better Call Saul (5 candidature).