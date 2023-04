Manca pochissimo all'uscita su Netflix della seconda stagione di Benvenuti a Eden, la serie Netlfix che spazia tra due generi diversi, il sci-fi e il racconto di sopravvivenza. A metà tra Elite, Lost e The Wilds, Benvenuti a Eden è una serie spagnola debuttata sulla piattaforma di streaming lo scorso anno e, purtroppo, rimasta un po' nascosta (e sottovalutata) tra i numerosissimi titoli del catalogo Netflix. Questo titolo, però, che cerca di spiegare cos'è la felicità e quanto, questo concetto, sia lontano dall'apparenza e dalle cose materiali, è una di quelle serie di cui, una volta iniziate, non si potrà fare più a meno. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quando uscirà Benvenuti a Eden 2 e cosa aspettarsi.

Cosa aspettarsi da Benvenuti a Eden 2

Quando nuove minacce emergono nell'isola che non dà scampo, la ribellione fomenta un'intensa lotta per la libertà mentre Astrid mette in atto i suoi piani per il Nuovo Eden In questa nuova stagione aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo,Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

A che ora esce Benvenuti a Eden 2 su Netflix

Benvenuti a Eden 2 debutterà su Netflix il 21 aprile 2023 alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.