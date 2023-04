Benvenuti a Eden 2, la spiegazione del finale

Dopo un anno di attesa, Benvenuti a Eden è tornato con la sua seconda stagione su Netflix pronto a regalare nuove emozioni e continuare un racconto sul concetto di "felicità" iniziato con i primi episodi della serie. Il nuovo capitolo è arrivato con l'intento di portare avanti una storia lasciata in sospeso, un atto di ribellione non portato a termine e l'arrivo di nuove "vittime" del cosiddetto paradiso terreste, l'isola di Eden. Ma, con i nuovi episodi di Benvenuti a Eden 2, cosa è successo? A che punto siamo arrivati con il racconto ma soprattutto come è andata a finire questa stagione? Anticipiamo che alcuni personaggi sono morti e il cliffhanger finale di questo capitolo ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma entriamo nel vivo del racconto.

La trama di Benvenuti a Eden 2

Quando nuove minacce emergono nell'isola che non dà scampo, la ribellione fomenta un'intensa lotta per la libertà mentre Astrid mette in atto i suoi piani per il Nuovo Eden. In questa nuova stagione aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast.

La spiegazione del finale di Benvenuti a Eden 2

(Spoiler!)

Dopo sette episodi piuttosto statici e descrittivi, il gran finale di Benvenuti a Eden 2 ci ha regalato qualche colpo di scena e un bel po' di azione. Dopotutto, questa seconda stagione della serie spagnola, ha commesso l'errore di non focalizzarsi troppo sulla trama ma di spingere più sul racconto delle relazioni interpersonali dei personaggi forse forzando un po' la mano con continue scene di sesso non sempre necessarie. Nel finale, però, qualcosa accade. Viene organizzata una rivolta nei confronti di Astrid con un piano perfetto. Dopo aver rubato degli esplosivi, Zoa, Bel ed Eloy li posizionano nella casa all'interno del vulcano e con uno stratagemma fanno in modo di farla andare proprio lì per poi far esplodere la struttura con lei dentro. Viene commesso un piccolo errore da Zoa, però, quello di rivelare del piano a sua sorella Gabi che decide di spifferarlo ad Astrid che, così, organizza un contrattacco e fa catturare Zoa e Bel. Le due vengono portate via e sono destinate alla morte. Intanto Gabi sembra essere passata dal lato di Astrid ma alla fine farà di tutto per cercare di salvare sua sorella. E sarà proprio grazie a lei se Astrid non a farà uccidere. Ibon, però, viene ammazzato da Alma che avendo scoperto della sua omosessualità e della sua relazione con Orson decide di vendicarsi e prima racconta ad Astrid che era stato lui a uccidere Ulisses e poi lo uccide a sangue freddo.

Intanto, al di fuori dell'isola, la donna che sta investigando sulla scomparsa dei ragazzi trova un indizio che la porta all'isola di Eden. La donna, infatti, mentre era a casa del fratello di Charly, ha uno scontro con un serial killer, mandato lì da Astrid per uccidere l'uomo, e si fa rivelare dove si trova l'isola di Eden. Così, con l'aiuto di alcuni amici poliziotti, prende un elicottero e arriva a Eden. La scena finale della serie vedrà loro scendere dall'elicottero proprio dove Zoa e Bel stavano per essere ammazzate e Astrid pronta ad accogliere queste nuove persone sull'Eden come se fossero dei nuovi adepti.

Intanto scopriamo che a uccidere il padre di Astrid è stata Danae, l'agente di Astrid più temuta dell'isola che, però, ha un piano per vendicarsi di lei. La donna, infatti, collabora insieme a una delle nuove ragazze portate sull'isola, interpretata da Nona Sobo, che altro non è che la figlia dell'uomo che in passato ha cercato di rubare il materiale per comunicare con gli alieni al padre di Astrid. La ragazza nascondeva sotto pelle una scheda con i dati collezionati dal padre di Astrid e Danae entrerà nella stanza delle comunicazioni per usare i dati e inviare il messaggio al cosiddetto "Nuovo Eden".

Intanto Africa è incinta di Erick.

Benvenuti a Eden 3 ci sarà?