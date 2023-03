Benvenuti a Eden torna su Netflix con la seconda stagione, quando e cosa aspettarci

Benvenuti a Eden sta per tornare su Netflix con nuovi e appassionanti episodi. Dopo il successo della sua prima stagione che aveva conquistato tutti con la sua trama accattivante e i numerosi colpi di scena, questa serie spagnola, che ricorda un po' Lost, un po' The Wilds e un po' Elite, sta per continuare il suo racconto con una nuova stagione. Erano tanti, infatti, gli interrogativi lasciati aperti nel finale della prima stagione di Benvenuti a Eden così come le possibilità di risvolti di trama in quel finale di stagione che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Ma cosa sappiamo su Benvenuti a Eden 2 e, soprattutto, quando debutteranno i nuovi episodi della serie su Netflix?

Qual è la trama di Benvenuti a Eden (se non ricordate di cosa parla)

Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica. Infatti, il gruppo di ragazzi finiti sull'isola dovrà fare i conti con la Fondazione Eden, un'organizzazione che crede di aver trovato la strada per la felicità ed è disposta a tutto pur di reclutare nuovi membri.

Cosa aspettarsi da Benvenuti a Eden 2

In questa nuova stagione di Benvenuti a Eden aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo,Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

Quando esce su Netlfix Benvenuti a Eden 2

La seconda stagione di Benvenuti a Eden debutterà su Netflix il prossimo 21 aprile 2023.