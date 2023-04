Benvenuti a Eden 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Benvenuti a Eden è appena tornata su Netflix con la sua seconda e attesissima stagione. Questa serie che mette insieme il genere fantascientifico con il racconto di formazione e il teen drama ha colpito fin da subito il pubblico di Netlfix al punto da aggiudicarsi subito un rinnovo dopo il successo dal suo primo capitolo. Oggi, i suoi nuovi 8 episodi sono pronti a continuare un racconto adrenalinico lasciato in sospeso lo scorso anno ma se siete tra quelli che già si stanno chiedendo se Benvenuti a Eden avrà anche una terza stagione, ecco a voi tutto quello che sappiamo finora.

La trama di Benvenuti a Eden 2

Quando nuove minacce emergono nell'isola che non dà scampo, la ribellione fomenta un'intensa lotta per la libertà mentre Astrid mette in atto i suoi piani per il Nuovo Eden. In questa nuova stagione aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo,Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

Benvenuti a Eden 3 ci sarà?

Per ora non sappiamo ancora se Benvenuti a Eden sarà rinnovata per una terza stagione oppure no. Netflix dovrà aspettare i canonici 28 giorni dall'uscita della serie per poter valutare un eventuale rinnovo di questa serie sci-fi spagnola oppure cancellarla. Tenendo conto del suo finale aperto, sembra proprio che i creatori di Benvenuti a Eden sperino di poter continuare a raccontare questa storia ma l'ultima parola spetta a Netflix e sarà tutto in mano al pubblico. In base a come sarà accolta la serie in fatto di ascolti la possibilità di una terza stagione sarà più o meno certa. Quindi, per ora, non ci resta che attendere.

Quando esce Benvenuti a Eden 3 su Netflix

La terza stagione di Benvenuti a Eden, qualora dovesse essere riconfermata da Netflix potrebbe uscire nel 2024.