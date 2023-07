Benvenuti a Eden è stata cancellata da Netflix (dopo solo due stagioni)

Netflix continua a cancellare serie tv e l'ultima sua "vittima" è Benvenuti a Eden, la serie sci-fi spagnola che è appena stata cancellata dalla piattaforma di streaming dopo solo due stagioni. Ne avevamo un po' il sentore, soprattutto dopo il flop del secondo capitolo di questa serie che ha visto un netto calo sia dell'apprezzamento del pubblico che della qualità degli episodi anche se, nella sua prima stagione, Benvenuti a Eden sembrava uno dei titoli più promettenti degli ultimi anni. Brutte notizie, quindi, per i fan di Benvenuti a Eden che non scopriranno mai come andrà a finire la storia dei ragazzi sequestrati dalla setta di Astrid su un'isola deserta e se Zoa e i suoi amici, torneranno mai a casa oppure no.

La terza stagione di Benvenuti a Eden, serie creata da Joaquín Górriz con Guillermo López e girata tra Lanzarote e San Sebastián, perché è stata ufficialmente cancellata da Netflix dopo la sua seconda stagione andata in onda lo scorso aprile 2023.

Benvenuti a Eden, di cosa parla la serie e cosa non ha convinto il pubblico

Benvenuti a Eden è una serie sci-fi che racconta la storia di un gruppo di giovani ragazzi che vengono portati su un'isola deserta abitata da pochissime persone che pensano di aver trovato il segreto per la felicità sulla Terra. Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica. Ciò che non ha convinto molto il pubblico al punto da far sì che Netflix arrivasse a prendere la decisione di cancellare Benvenuti a Eden dopo solo due stagioni è stato proprio il secondo capitolo di questa serie che ha deluso talmente tanto le aspettative "rovinando" il grande potenziale di una trama che sembrava avere tutte le carte in regola per diventare un grande successo.