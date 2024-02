Berlino 2 ci sarà, Netflix rinnova lo spin-off de La casa di carta

Netflix ha rinnovato Berlino per una seconda stagione. Lo spin-off de La casa di carta tornerà sulla piattaforma di streaming con un nuovo capitolo che approfondirà la storia di uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico: il ladro interpretato da Pedro Alonso. Tutto merito di una performance molto forte dal punto di vista degli ascolti per la prima stagione di questa serie che sembra aver conquistato tutti entrando nella top10 Netflix di tutti i tempi come nono show più visto nei primi 91 giorni dall'uscita su Netflix.

Il rinnovo della serie è stato accompagnato da un teaser che vede lo stesso Pedro Alonso nei panni di Berlino mentre entra in un ascensore che, chiudendosi, mostra il noìumero 2.

Berlino 2: il video annuncio della nuova stagione

Secondo piano, per favore.

BERLINO tornerà per una seconda stagione. pic.twitter.com/uDfo1Z4fu6 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 19, 2024

Berlino 2: chi c'è nel cast

L'annuncio del rinnovo di Berlino 2 è arrivato insieme alla conferma del ritorno della maggior parte del cast originale della serie. Hanno, infatti, già firmato il contratto, oltre a Pedro Alonso anche:

Michelle Jenner nel ruolo di Keila

Tristán Ulloa nel ruolo di Damián

Begoña Vargas nel ruolo di Cameron,

Julio Peña Fernández nel ruolo di Roi

Joel Sánchez nel ruolo di Bruce

Berlino 2: a che punto siamo con la produzione?

Insieme alla notizia del ritorno di Berlino con una seconda stagione è stato annunciato che la produzione di Berlino 2 è prevista per il 2025, molto probabilmente a causa di diversi impegni da parte del cast nel 2024. Pina ed Esther Martínez Lobato sono, infatti, attualmente impegnate nel loro prossimo progetto per Netflix, intitolato El Refugio Atómico, al momento in fase di produzione.

Berlino 2: quando esce su Netflix

Date le premesse, Berlino 2 uscirà molto probabilmente su Netflix nel 2026.