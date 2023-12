Berlino 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Berlino ha appena fatto il suo debutto su Netflix con 8 episodi che hanno raccontato, nel dettaglio, la storia di uno dei personaggi seriali più amati dal pubblico, il ladro della Banda del Professore interpretato da Pedro Alonso. Ma dopo aver finito di vedere la serie Netflix, in tantissimi si stanno chiedendo se ci sarà o meno un capitolo 2 di Berlino. Berlino 2 ci sarà? Netflix rinnoverà questa nuova serie spagnola? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Berlino: la trama dello spin-off de La casa di carta

Berlino è il primo spin-off de La casa di carta dedicato al personaggio noto anche come Andrés de Fonollosa interpretato da Pedro Alonso. C'è ancora molto che non sappiamo di Berlino nonostante il suo passato sia stato esplorato nella stagione 5 de La casa di carta. Sappiamo infatti delle sue cinque ex mogli che lui stesso aveva raccontato come le "5 volte in cui aveva creduto nell'amore", sappiamo che è il fratello del Professore, sappiamo come è morto suo padre e come ha incontrato Palermo, Marsella e Bogotá ma c'è ancora tanto altro da raccontare ed è proprio questo ignoto che diventa trama della stagione numero 1 di Berlino. Solo due cose riescono a trasformare senza fallo una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. È proprio questo che ha sostenuto Berlino negli anni migliori, quando ancora non sospetta di essere malato e non è nemmeno rimasto intrappolato come un topo nella Zecca spagnola. Qui inizia a preparare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo sparire con una magia gioielli del valore di 44 milioni con l'aiuto di una delle tre squadre con le quali ha lavorato.

Berlino 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Ma Berlino 2 ci sarà? Lo spin-off de La casa di carta avrà una seconda stagione oppure si concluderà con il primo capitolo? Iniziamo con il dire che questa serie non è stata classificata da Netflix come limited series (cioè serie di una sola stagione, come era successo con lo spin-off di Beridgerton, La regina Carlotta) quindi, il progetto, è stato pensato per poter continuare con ulteriori stagioni. Come al solito, il rinnovo di una serie Netflix dipende sempre dal successo che ha il titolo a livello di visualizzazioni. Se i guadagni per la piattaforma di streaming saranno almeno pari alle spese per la realizzazione della serie, Berlino 2 ci sarà, altrimenti, la serie verrà cancellata come accaduto con altri numerosi titoli Netflix che non sono riusciti a catturare abbastanza pubblico. Ma data la popolarità di questo personaggio e della serie di cui è spin-off, è improbabile che Berlino non continui con nuovi episodi.

Berlino 2: quando esce su Netflix?

Se dovesse essere riconfermata Berlino 2 potrebbe uscire su Netflix nel 2025.