Berlino, lo spin off della Casa di Carta non delude le aspettative

Berlino

L’attesa è finita. Venerdì 29 dicembre alle ore 9, Netflix rilascerà gli otto episodi della prima stagione di Berlino, la serie spin-off della seguitissima Casa di Carta, incentrata sulle avventure, precedenti, di uno dei ladri più carismatici della banda, Berlino appunto. Protagonista nel ruolo del bandito scaltro e dongiovanni è Pedro Alonso, è affiancato dalla banda dei suoi “anni d’oro”, come spiega lui stesso, composta da: Tristán Ulloa che interpreta Damian, il fidato braccio destro di Berlino, Michelle Jenner nel ruolo di Keila, ingegnera informatica vera maga dei computer, Begoña Vargas che è l’inquieta e spericolata Cameron, Julio Peña Fernández che è il fedelissimo Roi, e Joel Sánchez che interpreta il nerboruto Bruce.

Berlino, la trama della serie Netflix

La serie spin-off de La Casa di Carta porta il pubblico a scoprire una vicenda del passato di Berlino: un colpo da 44 milioni di euro in una delle città più belle del mondo, Parigi, che è anche una delle città più romantiche, dove proprio l’amore può essere il più grande intralcio per la riuscita di una rapina geniale e minuziosamente progettata.

La banda guidata da Berlino, al secolo Andres de Fonollosa, è eterogenea e molto ben amalgamata. Al fianco del leader carismatico infatti, c’è Damian, un docente universitario che mette periodicamente le sue conoscenze a disposizione di audaci rapine, poi c’è Roi, il giovane fedelissimo che segue ciecamente il suo leader, c’è Keila, una giovane ingegnera informatica geniale quanto timida, e c’è Cameron, una ragazza spericolata, perennemente in fuga e amante dell’adrenalina.

Troviamo subito i cinque in azione, impegnati a rapinare un prezioso reperto in casa di un magnate e, subito dopo, in un lussuoso albergo della capitale francese, intenti a pianificare un complesso furto in una delle più prestigiose case d’aste del mondo, dove all’ora X del giorno X arriveranno i più preziosi gioielli di proprietà delle famiglie più nobili e ricche d’Europa. Il piano, ovviamente, non lascia nulla al caso e tra mille astuzie, mosse a sorpresa, colpi di genio e inarrivabile maestria, i cinque hanno organizzato un gigantesco numero di illusionismo che, nelle loro intenzioni, li renderà ricchi, beffando i ricconi del continente, le guardie di sicurezza del caveau, il direttore della Casa d’Aste e, ovviamente, l’intero corpo di polizia francese prima e l’Interpol poi. Se non fosse che, appunto, Parigi è la città dell’amore, e Berlino è particolarmente sensibile alle avventure del cuore. Infatti si ritroverà presto invischiato in una relazione a base di attrazione fatale, notti in fumosi locali bohémien, scorribande tra i vicoli di Montmartre, passeggiate mano nella mano lungo la Senna e romantici weekend in castelli da favola immersi nella campagna francese, con l’unica donna con cui non avrebbe dovuto coinvolgersi: la moglie del direttore della Casa d’Aste che sta per svaligiare.

Tra azione, humor e passioni un grande spin-off per la Casa di Carta

Berlino è una serie che non delude le aspettative e piacerà moltissimo a chi ha amato la Casa di Carta, ma forse anche a un pubblico addirittura più ampio. Chi vedrà i primi otto episodi in uscita il 29 dicembre su Netflix resterà certamente coinvolto, oltre che dal colpo adrenalinico, dalle incredibili astuzie di Andres de Fonollosa e della sua banda, dalla rocambolesca fuga e dal confronto a base di furbizia e beffe con le polizie di Francia e d’Europa (guidate dalle implacabili cacciatrici di criminali già conosciute nella serie madre), anche dalle storie d’amore e di passione che segnano tutto lo sviluppo della serie, a iniziare da quella che incaglia il carismatico protagonista in una strada che sembra portare lui e la sua banda dritti alla rovina.

L’amore in questo spin off ha un posto centrale ed è l’elemento che rimescola le carte, sconvolge gli animi più passionali e puri, come è in fondo quello del nostro protagonista, ma anche quello dei suoi sodali, e mette a rischio anche il più geniale dei piani pensati da menti brillanti, ma la cui razionalità viene gioiosamente abbattuta all’arrivo delle bufere del cuore. Ritmo, adrenalina, umorismo, colpi di scena, suspense, insomma, tutti gli elementi che hanno decretato il successo della serie madre, li ritroviamo in questa serie che in più è intrisa del fascino avvolgente e furbesco del suo irresistibile protagonista: un ladro brillante ma anche egocentrico, sbruffone e veramente buffo quando cade nella trappola micidiale che rappresenta l’amore per i cuori affetti da inguaribile romanticismo, immaginazione sfrenata e fame di avventura, come il suo. Anche gli altri personaggi della banda rimarranno nel cuore degli spettatori, trasportandoli nelle loro avventure e disavventure sentimental-rapinesche, in uno spin off che riparte dagli elementi migliori della Casa di Carta, ma, sopratutto nella seconda parte, rilancia, spingendo sui toni della commedia romantica e colorando di nuove sfumature il mondo adrenalinico e brillante creato da Alex Pina e Esther Martínez Lobato.

Voto: 8