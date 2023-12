Berlino, la spiegazione del finale

Il 29 dicembre 2023 la prima stagione di "Berlino" è approdata su Netflix con i suoi 8 episodi. Le vicende seguono uno dei personaggi più amati della celebre "La casa di carta", interpretato da Pedro Alonso. Mentre si comincia già a pensare all'eventuale seconda stagione della serie, scopriamo, nel dettaglio, come si conclude questo primo atto della serie.

Berlino: di cosa parla

Berlino, il carismatico personaggio noto anche come Andrés de Fonollosa e interpretato da Pedro Alonso, diventa protagonista del primo spin-off di "La Casa di Carta". Nonostante la sua storia sia stata esplorata nella quinta stagione della serie madre, ci sono ancora molti aspetti che rimangono avvolti nel mistero, diventando così il fulcro della trama della serie a lui dedicata. Nella quinta stagione, abbiamo appreso dettagli sulle cinque ex mogli di Berlino; sappiamo della sua relazione familiare con il Professore, della tragica morte di suo padre e dei suoi incontri con Palermo, Marsella e Bogotà. Tuttavia, la prima stagione di "Berlino" si propone di approfondire ulteriormente la vita di questo personaggio affascinante, riempiendo le lacune della sua storia.

La trama si sviluppa intorno a due elementi che hanno sempre caratterizzato la vita di Berlino: l'amore e la ricerca di facili guadagni finanziari. Questi due ingredienti sono stati il sostegno del personaggio nei suoi anni migliori, quando la consapevolezza della sua malattia non lo aveva ancora colto e non era coinvolto nell'intricata trama della Zecca spagnola. In questa fase, Berlino inizia a orchestrare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo misteriosamente sparire gioielli dal valore incredibile di 44 milioni, con la collaborazione di una delle tre squadre con cui ha lavorato.

La rapina finale

In vista del gran finale, Berlino e la sua banda hanno 15 ore per compiere una rapina di gioielli. Durante l'operazione, emergono tensioni tra Berlino e Damien a causa della relazione del protagonista con una donna sposata. Nonostante un inizio promettente, la situazione si complica quando Kelia e Bruce affrontano problemi dopo la rapina. La guardia di sicurezza sospetta di loro, ma Kelia riesce a risolvere la situazione puntando una pistola contro la sicurezza e fuggendo con Bruce. Berlino traveste Polignac e lo fa diventare il principale sospettato, ma si rende conto dell'errore quando scopre che Camille voleva comunque stare con lui. Andrés decide di restare indietro per sostenere Camille. Mentre la banda cerca di fuggire, si rende conto che attraversare i confini è impossibile e decide di rimanere sul posto per qualche giorno.

Berlino: come si conclude la serie

Dopo aver scoperto che Berlino è ancora in albergo, Damien decide di aiutarlo a fuggire. Nel frattempo, la polizia nota gli sguardi romantici tra Roi e Cameron, smascherando la falsa storia della famiglia in lutto: i due scappano attraverso un tunnel sotterraneo, salgono su un camion in attesa e ingannano la polizia. Tuttavia, Keila viene morso da un serpente, portando confusione tra i ladri. Durante il tragitto per l'ospedale, Bruce tiene sotto controllo gli agenti che scoprono proiettili. Dopo il rilascio di Keila, Bruce ammanetta gli agenti su una barca e fugge con lei per attraversare il confine. Nel frattempo, Berlino è devastato dall'abbandono di Camille, mentre Damien, notando la tristezza negli occhi di Berlino, decide di rimanere in hotel per bere qualche bicchiere con lui. Tuttavia, Camille sospetta delle attività criminali di Berlino e, salutandolo, ruba le chiavi della sua stanza, scoprendo prove incriminanti. Damien, rendendosi conto della situazione, capisce di essere nei guai. Prima che la polizia possa visionare il filmato di sorveglianza, Keila elimina tutte le prove. Alla fine, Berlino e Damien sfuggono alla polizia spagnola e francese attraverso le montagne, riuscendo a completare la grande rapina e fuggire con successo.

Camille potrebbe incastrare Berlino presso le autorità. Tuttavia, si imbatte in segreti che suo marito le nascondeva: François aveva una relazione clandestina con un'altra donna, dalla quale ha avuto un figlio. Camille e la sua complice decidono di rivendicare una parte dei proventi della rapina orchestrata da Berlino: la donna segue il ladro fino in Spagna per affrontarlo, e Berlino acconsente a darle il denaro.

La relazione romantica tra Berlino e Camille rimane in uno stato incerto, mentre la polizia francese non dispone di foto dei criminali coinvolti nella rapina, rendendo impossibile la loro identificazione. Nella scena finale Damien e Berlino discutono della possibilità di un nuovo colpo.