Alicia e Raquel de La casa di Carta entrano nel cast ufficiale di Berlino

È ufficiale, Alicia e Raquel de La casa di carta sono nel cast di Berlino. Lo spin-off della serie spagnola dedicato al personaggio interpretato da Pedro Alonso vedrà nel suo cast anche le due attrici, Najwa Nimri e Itzar Ituno. Si tratta di un annucio di Netflix che arriva per grande sorpresa dei fan che, stando ai commenti sul post Instagram che ha svelato questo piccolo "segreto" su Berlino, non vedono l'ora di vedere come le due attrici torneranno a interpretare i personaggi che le hanno rese famose in tutto il mondo.

Intanto, dopo questa notizia, cresce l'attesa per l'uscita di Berlino su Netflix e in tantissimi non vedono l'ora di tuffarsi in questo nuovo racconto che indagherà la mente e il carattere di uno dei personaggi televisivi più affascinanti di sempre. Ma cosa sappiamo finora su Berlino e quando la serie debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Berlino

Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l'amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato. La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa.

Quando esce Berlino su Netflix

Berlino debutterà su Netflix a dicembre 2023.