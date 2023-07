La vita di Bernardo Tapie diventa una miniserie Netflix

Tra i titoli Netflix più attesi del prossimo mese c'è una nuova miniserie che ripercorre "le mille vite" di Bernardo Tapie. L'imprenditore, attore, politico, proprietario dell'Adidas e proprietario del Marsiglia, scomparso nel 2021, sarà protagonista di Tapie, una nuova miniserie Netflix tutta dedicata alla sua vita straordinaria e camaleontica. Una delle figure pubbliche francesi più discusse, controverse e affascinanti sarà raccontata da Netflix in una serie di 7 episodi in cui a vestire i suoi panni sarà Laurent Lafitte. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da Tapie e quando questa serie debutterà su Netflix.

Tapie: di cosa parla

La miniserie Tapie ricostruisce il destino romantico di Bernard Tapie, personaggio straordinario e una delle figure pubbliche francesi più iconiche e controverse. Nel corso dei sette episodi Laurent Lafitte si calerà nei suoi panni, ripercorrendone l'ascesa e la caduta.

Chi è Bernardo Tapie

Nato a Parigi nel 1943 e morto nel 2021 sempre nella capitale francese, Bernardo Tapie è stato un imprenditore, attore, politico e tanto altro ancora. Cresciuto in una famiglia contadina e con un diploma da tecnico elettronico, Bernardo prova a entrare nel mondo del cinema e del teatro con lo pseudomino di Bernard Pascal e prova anche una carriera da cantante con il nome di Bernard Tapy ma senza ottenere successo. Tra le tante cose fatte c'è anche la Formula 3 a cui, però, ha rinunciato dopo un incidente che lo ha mandato in coma. A questo punto la sua carriera ha preso una strada diversa, quella degli affari e della politica. È stato parlamentare del Partito Radicale di Sinistra, proprietario dell'Adidas dal 1990 al 1993 e presidente dell'Olympique Marsiglia tra il 1986 e il 1994. Nel mondo del cinema ha esordito nel '96 con il film Uomini e donne: istruzioni per l'uso ed è stato il protagonista della serie tv Il commissario Valence, ruolo per cui è maggiormente ricordato. Oltre a tutti questi successi, però, Bernardo Tapie è stato al centro anche di diverse polemiche con condanne penali per corruzione e frode fiscale. È stato in carcere 3 anni ed è morto nel 2021 dopo aver lottato per 4 anni contro un cancro allo stofago e all'esofago.

Tapie: quando esce su Netflix

Tapie debutterà su Netflix il prossimo 13 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.