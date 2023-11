Best Christmas Ever: il nuovo film natalizio di Netflix, trailer e quando esce

Netflix ha deciso di giocare d'anticipo quest'anno portando sul suo catalogo l'atmosfera natalizia prima del tempo . Ebbene sì, sta per arrivare, su Netflix, Best Christmas Ever, il primo nuovo film di Natale di questo 2023 pronto a portare romanticismo, calore, magia e divertimento nelle vostre case. Se siete amanti dei film di Natale non potete perdere questa commedia con Heather Graham e Brandy Norwood e, allora, tuffiamoci in questa nuove storia fatta di nuovi amori, decorazioni natalizie e baci rubati e scopriamo cosa ci aspetta da Best Christmas Ever.

Best Christmas Ever: la trama

Come ogni altro Natale, Jackie invia un'arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare. Con Heather Graham, Brandy, Jason Biggs e Matt Cedeño.

Best Christmas Ever: il trailer

Best Christmas Ever: quando esce su Netflix

Best Christmas Ever debutterà su Netflix il 16 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.