Bird Box Barcellona 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box è arrivato su Netflix il progetto Bird Box Barcellona, un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste. Questa la storia raccontata da un film che affascina e spaventa, lascia con il fiato sospeso e fa riflettere, un film che, dopo il suo finale aperto, è pronto a lasciare spazio a un ulteriore sequel. Ma Bird Box Barcellona 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

Bird Box Barcellona 2: cosa potrebbe accadere

Bird Box Barcellona non ha ancora il via libera per un nuovo film della saga su Netflix anche se, i presupposti per continuare questa storia, ci sono tutti, soprattutto dopo aver visto il finale del film che lascia spazio a tantissimi possibili continui di trama. Ma Bird Box Barcellona sarà riconfermato da Netflix? Dipenderà tutto da come il pubblico della piattaforma di streaming accoglierà il film nei primi 28 giorni dal suo debutto e se le visualizzazioni dovessero pareggiare o superare le aspettative, allora il rinnovo è quasi certo. Se così dovesse essere, le strade possibili da percorrere nella trama del prossimo film sarebbero molte e molto interessanti.

(Spoiler!)

Nel finale di Bird Box Barcellona, infatti, scopriamo che il dna delle persone che riescono a sopravvivere al suicidio dopo aver visto la creatura misteriosa è modificato rispetto a quello delle altre persone e questo perché questi soggetti hanno subito traumi talmente forti da subire modifiche nel loro stesso dna. Così un gruppo di miliari sta studiando un antidoto facendo test su topi con il sangue di queste "persone speciali". Molto probabilmente il sequel di Bird Box Barcellona potrebbe affrontare il tema dell'antidoto, di come svilupparlo e soprattutto come distribuirlo tra tutti i superstiti della forza celeste misteriosa. E se dovesse funzionare, cosa succederà a questa entità?

Bird Box Barcellona 2: quando esce su Netflix

Ipotizzando un rinnovo da parte di Netflix per il franchise di Bird Box Barcellona possiamo immaginare di vedere il continuo del film già nel 2024.