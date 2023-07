Bird Box è appena tornato su Netflix con un sequel a 5 anni di distanza dal suo debutto nel 2018. Parliamo di Bird Box Barcellona, un thriller spagnolo ad alta tensione che amplia l'universo di Bird Box e porta avanti una storia avvincente tra misteri, forze soprannaturali e dubbi esistenziali. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Bird Box Barcellona, e soprattutto, come va a finire il film? Ecco un piccolo approfondimento sul finale di Bird Box Barcellona, soprattutto se non avete ben capito come finisce la storia.

Bird Box Barcellona: la trama

Una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Bird Box Barcellona: la spiegazione del finale

Bird Box Barcellona termina con un finale aperto che lascia spazio, senza dubbi, a un possibile continuo di trama. Il film spagnolo, che racconta la storia di una forza divina misteriosa che se vista porta alla morte per suicidio e che ha decimato la popolazione mondiale, termina con solo due persone che riescono a sopravvivere a questa creatura mostruosa: Claire e la piccola Sophie grazie all'aiuto di Sebastian, uno dei pochi uomini che pur avendo visto questa creatura è riuscito a non perdere la vita, a causa di una mutazione genetica causata dal forte trauma della morte della figlia. Così, Sebastian crede di essere inizialmente il salvatore, l'unico uomo scelto da Dio per portare avanti il suo messaggio finché non si rende conto, invece, che, seguendo le indicazioni dello spirito di sua figlia morta, altro non è che la causa della morte degli altri. Una volta capito di aver causato, lui stesso, la morte di molte persone decide di redimersi e di aiutare Claire e Sophie a fuggire. Sebastian, infatti, le porta in macchina fino alla teleferica di Barcellona, le fa salire sulle cabine che le porteranno poi al castello dove le due troveranno un gruppo di superstiti e di militari che stanno studiando il sangue delle persone che riescono a vedere la creatura misteriosa e a sopravvivere per creare un antidoto con la loro mutazione del dna. Sebastian, nel tentativo di salvare Claire e Sophie, morirà riuscendo a uccidere colui che crede di essere il braccio destro del Signore.

L'ultima scena del film, però, vede il gruppo di miliari in un laboratorio che iniettano il sangue di uno dei sopravvissuti in grado di vedere l'entità misteriosa in alcuni topi per capire come creare un antidoto. Ed è così che, con un uomo, legato su una lettiga che urla di voler vedere la creatura divina, e i topi che muoiono, finisce Bird Box Barcellona. Da ciò che viene svelato nel finale del film, infatti, gli unici a sopravvivere sono coloro che sono bloccati psicologicamente a causa di un forte stress o trauma che ha cambiato anche il loro dna rendendoli immuni agli effetti della forza malefica. In un possibile continuo del film possiamo immaginare che venga trovato l'antidoto e che bisognerà capire come renderlo disponibile per tutta l'umanità sopravvissuta.