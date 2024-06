Black Barbie, Netflix racconta come è nata la prima Barbie nera

Dopo il successo del film Barbie, Netflix ha deciso di puntare ancora una volta i riflettori sull'iconica bambola della Mattel raccontando la storia della prima barbie nera in un docufilm, Black Barbie, scritto e diretto da Lagueria Davis. Black Barbie celebra l'impatto epocale che tre donne nere impiegate di Mattel hanno avuto sull'evoluzione del marchio Barbie come lo conosciamo oggi. Attraverso le storie di queste carismatiche addette ai lavori, il documentario racconta come è nata la prima Barbie nera nel 1980, esaminando l'importanza della rappresentazione e come le bambole possano essere essenziali per la formazione dell'identità e dell'immaginazione.

Black Barbie: la trama del docufilm

Ispirata dalla storia della sua prozia Beulah Mae Mitchell, una celebre dipendente di Mattel abbastanza coraggiosa da chiedere a Ruth Handler: "Perché non creiamo una Barbie che mi assomigli?", Lagueria Davis esplora l'impatto di questa domanda e la lunga strada verso l'introduzione della prima Barbie ufficiale non bianca nel 1980. Questo viaggio accompagna gli spettatori alla scoperta della storia delle bambole nere, del loro impatto sui diritti civili e sull'imprenditorialità delle persone nere, e del ruolo significativo della fantasia nel plasmare l'identità dei bambini. Il film giustappone l'eredità di tre donne nere che hanno aperto nuove strade in Mattel alle storie di un gruppo selezionato di donne nere immortalate dalle Barbie realizzate a loro immagine, il tutto accompagnato dalle riflessioni di celebrità e fan sull'impatto dell'iconica bambola. Il documentario è una celebrazione della cultura nera degli ultimi 70 anni e dell'influenza che la Barbie nera ha avuto sull'ampia varietà di bambole che amiamo oggi.

Black Barbie: il trailer

Black Barbie: quando esce su Netflix

Black Barbie esce su Netflix il 19 giugno 2024.