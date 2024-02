Black Doves: su Netflix una nuova serie thriller con Keira Knightley, quando esce

Il 2024 sarà l'anno di tantissime importanti uscite Netflix tra cui anche l'attesa serie thriller con protagonista Keira Knightley, Black Doves. Già annunciata lo scorso anno, Black Doves è uno spy thriller a puntate, con la regia di Alex Gabassi, ambientato nella Londra natalizia e racconta una storia acuta e piena d'azione dove amicizia e sacrificio sono i temi principali. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sulla nuova serie thriller Netflix da tenere d'occhio inquesto 2024.

Black Doves: di cosa parla

Black Doves racconta la storia di Helen Webb (Keira Knightley), una moglie e una madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista. Per 10 anni ha trasmesso i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora: Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, l'enigmatico Reed (Sarah Lancashire) chiama un vecchio amico di Helen per tenerla al sicuro.

Black Doves: chi c'è nel cast oltre a Keira Knightley

Il cast di Black Doves è composto, oltre che da Keira Knightley, anche da: Sarah Lancashire, Ben Whishaw e Andrew Buchan.

Quando uscirà Black Doves su Netflix

Black Doves esce su Netflix nel 2024.

