Black Knight, nella nuova serie Netflix il mondo è troppo inquinato per poter sopravvivere

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie sudcoreana pronta a diventare uno dei titoli di punta della piattaforma di streaming e uno dei migliori k-drama degli ultimi tempi. Si intitola Black Knight ed è una serie post-apocalittica che si ispira al manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight e ci trasporta direttamente nel 2071 in un mondo dove, per poter sopravvivere, bisogna stare attaccati a un respiratore. Ma cosa sappiamo su questa nuova serie k-drama/sci-fi della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme e, intanto, ecco un primo assaggio di ciò che ci aspetta con il primo teaser di Black Knight appena pubblicato da Netflix.

Black Knight: di cosa parla e chi c'è nel cast

La storia raccontata da Black Knight è quella di un mondo che è stato distrutto a causa dell'inquinamento dove solo l'1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono costretti a restare in casa e a uscire solo indossando maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter sopravvivere, gli ultimi uomini della terra, hanno bisogno dei cosiddetti "cavalieri delle consegne" e tra loro c'è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavlieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre.

Nel cast di Black Knight troviamo Kim Woo-bin nei panni del cavaliere 5-8, Kang Yoo-seok è Sa-wol. Tra gli altri attori coinvolti nel cast c'è anche Esom, Song Seung-heon, Kim Eui-sung, Jin Kyung (Avvocata Woo), Lee Hak-joo e Lee Sang-hee (Non siamo più vivi).

Quando esce Black Knight su Netflix

Black Knight debutterà su Netflix il prossimo 12 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.