Netflix rischia di perde abbonati dopo Black Mirror 6, tutta colpa del primo episodio

Sembra proprio che Netflix si sia tirata la zappa sui piedi con la nuova stagione di Black Mirror. E non perché la serie sia stata un flop in fatto di visualizzazioni o abbia deluso le aspettative del pubblico ma perché Black Mirror 6, e in particolare un suo episodio, hanno letteralmente terrorizzato il pubblico al punto da spingerlo a mettere in dubbio il proprio abbonamento con la piattaforma di streaming. Il motivo? Un episodio che ha mostrato il lato più oscuro dell'intelligenza artificiale soprattutto in fatto di privacy e gestione dei dati personali.

La sensazione del pubblico, infatti, dopo aver visto Joan is Awful, una puntata che, oltre a essere la più riuscita e interessante dell'intera sesta stagione di Black Mirror ha lanciato una riflessione molto d'impatto sul concetto della condivisione dei dati personali e sulle leggi sulla privacy in tema di intelligenza artificiale, è stata quella di essere talmente spaventati di fare la fine della protagonista dell'episodio da voler subito disdire l'abbonamento Netflix. Ma cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Joan is Awful: di cosa parla e perché fa tanta paura

Joan is Awful è un episodio diretto da Ally Pankiw e scritto da Charlie Brooker che racconta la storia di una donna del tutto normale che resta sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la tv della sua vita, in cui è interpretata dalla famosa attrice di Hollywood Salma Hayek. Una storia futuristica ma non troppo che mostra il lato oscuro dell'intelligenza artificiale e quanto la condivisione dei dati personali al giorno d'oggi sia un tema delicato quanto importantissimo da legalizzare.

Come ha reagito il pubblico a Joan is Awful

L'episodio Joan is Awful ha causato un po' di terrore nel pubblico di Netflix che ha subito messo in dubbio il fatto di continuare a pagare il proprio abbonamento alla piattaforma di streaming. La paura? Quella di finire come Joan, la protagonista dell'episodio in questione la cui vita privata è diventata di dominio pubblico arrivando a perdere qualsiasi tipo di diritto e controllo sulla sua stessa vita. Un rischio che nessuno vuole correre. In tantissimi, infatti, hanno commentato l'episodio sui social condividendo le proprie paure nel continuare a essere abbonati Netflix. Ora, infatti, hanno tutti paura del fatto che Netflix possa spiare le persone e prendere diritti sulla loro vita, un dibattito attualissimo che la stessa piattaforma di streaming ha sollevato per un bene più alto, con il rischio di perderci soldi e abbonati.