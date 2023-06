Black Mirror 6: la classifica degli episodi dal più bello al più brutto

È appena uscita su Netflix la sesta stagione di Black Mirror con cinque episodi che hanno affrontato diverse tematiche dalle guerre nucleari alla vita nello spazio, dalla clonazione umana con delle "repliche" alla legge sull'acquisizione dei dati personali, il tutto con un tono molto più cupo e horror del solito. Ma tra tutti i nuovi episodi di Black Mirror 6 quali sono i più belli? Tra Joan is awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day e Demon '79 quali puntate di Black Mirror 6 sono le migliori da recuperare su Netflix il prima possibile? Ecco la nostra classifica.

Gli episodi più belli di Black Mirror 6

Joan is Aweful

Il primo posto in classifica è tutto per il primo episodio di Black Mirror 6, Joan is Aweful, il più ironico, divertente, accattivante e innovativo di tutti. Quella raccontata da Joan is Aweful è una storia che accomuna tutti noi, una riflessione sulla condivisione dei dati personali e sulla privacy, una spinta per farci capire quanto ogni giorno permettiamo a dispositivi di prendere in mano la nostra vita e assumerne il potere. Con una brillante interpretazione di Salma Hayeck e Annie Murphy, Joan is Aweful racconta la storia di una donna la cui vita viene adattata come serie tv da parte di una piattaforma di streaming a sua insaputa.

Beyond the Sea

A secondo posto tra gli episodi più belli, anche se questo episodio soffre di un'eccessiva lunghezza, è Beyond the sea, la storia di due uomini che vivono nello spazio e la cui coscienza è collegata a un umanoide di loro sembianze che abita sulla terra insieme alle loro famiglie. Una storia futuristica che acquisisce sempre più toni cupi mano a mano che va avanti ma che fa riflettere molto sul tema della fedeltà, di cosa rende umani gli esseri umani, se il corpo o la coscienza, e quanto ci voglia poco a trasformare un buon uomo in un criminale.

Gli episodi più brutti di Black Mirror 6

Loch Henry

Tra gli episodi meno convincenti di Black Mirror 6 c'è senza dubbio Lock Henry, un ture crime che ricorda, per certi versi, la storia di Jeffrey Dahmer raccontata con la serie di Ryan Murphy su Netflix e che non appassiona più di tanto. La storia è quella di una coppia che va in una cittadina della Scozia per girare un documentario sulla natura ma si appassionerà alla storia di un locale della città legata ad eventi misteriosi e scioccanti del passato. Nel cast ci sono John Hannah, Monica Dolan, Samuel Blenkin, Myha'la Herrold e Daniel Portman.

Mazey Day

Tra gli episodi peggiori di Black Mirror 6 c'è anche Mazey Day, un episodio che se non fosse stato per il suo finale splatter/fantasy avrebbe potuto concorrere per diventare uno dei più interessanti. In questo caso il tema è quello del giornalismo che diventa sciacallaggio e perde ogni forma di etica morale. La storia è quella di una star molto giovane che viene seguita e perseguitata dai paparazzi per essere scappata dopo aver causato un incidente. Nel cast ci sono Clara Rugaard, Danny Ramirez e Zazie Beetz.

Demon '79

E, in ultimo posto, c'è Demon '79, l'episodio che racconta la storia di di una commessa che dovrà commettere cose mostruose per evitare un disastro. Nel cast di questo episodio ci sono Paapa Essiedu, Anjana Vasan, KAtherine Rose Morley e David Shields. A non convincere è, di nuovo, una lunghezza eccessiva e una trama dai toni horror che approfondisce poco la psicologia dei personaggi e finisce con il raccontare la violenza in modo troppo semplicistico mostrando quanto sia facile passare al lato del male.