Black Mirror 6, cancellato l'episodio scritto con ChatGPT: "Una mer*a"

Quando si tratta di Black Mirror può succedere di tutto, come preannuncia il suo creatore Charlie Brooker che per la sesta volta si accinge a raccontare le contraddizioni della società contemporanea sempre più piegata all'uso sfrenato della tecnologia. E, in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi di Black Mirror 6 su Netflix, che debutta dopo più di 3 anni dall'uscita della stagione precedente, emergono nuovi dettagli su questo nuovo capitolo della serie che lo stesso Charlie Brooker ha definito il più imprevedibile, inclassificabile e insolito finora.

E proprio per restare al passo con i tempi e sperimentare l'uso dell'intelligenza artificiale che sembra rappresentare il futuro prossimo dell'umanità, Brooker ha deciso di osare e provare a scrivere un episodio di Black Mirror 6 direttamente da ChatGPT per vedere cosa sarebbe venuto fuori. Il risultato? "Una mer*a", secondo lui al punto che l'episodio in questione è stato subito cancellato.

Il regista e sceneggiatore dello show Netflix, infatti, in un'intervista rilasciata a Empire per il numero di luglio, ha parlato della sua esperienza con il recente boom dell'intelligenza artificiale e ha raccontato che mentre provava il software di ChatGPT per scrivere la sceneggiatura di un episodio di Black Mirror 6 ha ottenuto un risultato privo di creatività e credibilità. Secondo lui, infatti, il software aveva solo messo insieme le trame degli episodi già esistenti della serie per realizzare un prodotto "a prima vista plausibile ma sostanzialmente una vera schifezza".

Un'esperienza futuristica quella i Brooker non del tutto da buttare. Il regista, infatti, ha ammesso di aver imparato tanto da ChatGPT che gli ha anche dato un'idea per la prossima stagione di Black Mirror, cioè ambientarla negli anni '60 per dare un tocco di novità e freschezza alla solita trama della serie sempre volta e votata al futuro.