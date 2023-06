Black Mirror è appena tornata su Netflix, dopo 3 anni dalla sua stagione precedente, con nuovi cinque episodi pronti a sconvolgere, ancora una volta, i fan di questa serie ideata da Charlie Brooker ed entrata nell'olimpo delle serie più geniali e innovative di Netflix. Un titolo, una garanzia ma già a un giorno dal debutto dei nuovi episodi di Black Mirror 6 c'è già chi inizia a pensare al futuro di questa serie Netflix. Black Mirror 7 ci sarà oppure no? Continuerà Charlie Brooker a raccontare il futuro dell'umanità attraverso la sua immaginazione oppure si fermerà con questa sesta stagione? Scopriamo insieme cosa sappiamo finora su Black Mirror 7.

Black Mirror 7 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Una cosa, per quanto riguarda i rinnovi Netflix, è certa: le serie tv continuano nel momento in cui la spesa equivale o supera i guadagni che arrivano grazie alle visualizzazioni e quindi al successo della serie. Essendo Black Mirror un titolo molto popolare viene quasi immediato pensare che una settima stagione dovrebbe essere non solo plausibile ma anche quasi certa ma non è detta l'ultima parola. Netflix, infatti, valuterà come sarà accolta Black Mirror 6 nei primi 28 giorni dalla messa in onda per capire se varrà la pena o meno continuare con il racconto distopico e futuristico di Charlie Brooker. Ma se dovesse essere rinnovata, quale piega prenderà Black Mirror in futuro? Dopo aver parlato tanto di intelligenza artificiale, tecnologia e futuri immaginari, Black Mirror potrebbe stupire provando a raccontare il passato e il suo creatore ne ha già fatto un piccolo accenno ma staremo a vedere.

Quando esce Black Mirror 7 su Netflix

Black Mirror 7 potrebbe debuttare su Netflix, se dovesse essere riconfermato, non prima del 2025.