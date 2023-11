Black Mirror è stata rinnovata per una settima stagione

Black Mirror 7 ci sarà. Arriva la conferma da parte di Netlfix del ritorno di una delle serie tv più irriverenti e visionarie di sempre. Dopo l'uscita della sesta stagione lo scorso giugno, la piattaforma di streaming si è presa un po' di tempo per decidere se andare avanti con questo progetto ambizioso e amatissimo dal pubblico oppure se interromperlo con il sesto capitolo. La decisione è stata presa e Netflix ha appena confermato la settima stagione della serie ideata da Charlie Brooker. Ma quando uscirà Black Mirror 7 su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Scopriamolo insieme.

Black Mirror 7: cosa dobbiamo aspettarci?

Quando ha fatto il suo debutto su Netflix la prima volta, nel 2011, Black Mirror ha subito lasciato tutti a bocca aperta con un racconto futuristico e distopico che immaginava il futuro dell'umanità e allarmava sui rischi di alcune nuove tecnologie e intelligenze artificiali. Oggi, però, molti degli scenari immaginati da Black Mirror sono diventati realtà e questo significa che la serie ha bisogno di andare ancora oltre con l'immaginazione e pensare a un futuro ancora più futuristico per poter stupire ancora il pubblico, oppure, tornare al passato. Potrebbero essere proprio queste due opzioni le papabili per la settima stagione della serie che, sicuramente, avrà un cambio di rotta rispetto al capitolo che l'ha preceduta che non ha convinto, del tutto, il pubblico e la critica. Cosa deciderà di fare Charlie Brooker? Lo scopriremo presto.

Black Mirror 7: quando esce su Netflix

Non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita per la settima stagione di Black Mirror ma possiamo supporre che i nuovi episodi della serie usciranno nel 2025.