Black Mirror, l'episodio Uss Callister diventa una nuova serie Netflix

Netflix realizzerà una nuova serie sci-fi ispirata all'episodio USS Callister della quarta stagione di Black Mirror. Uno degli episodi più amati della serie distopica Netflix che si è portato a casa perfino un Emmy, diventerà una nuova serie tv composta da tre episodi. Si tratterà di uno spin-off dell'episodio la cui produzione è prevista per la fine del 2024. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora sulla serie Netflix che espande la storia di USS Callister.

Uss Callister: la trama dell'episodio di Black Mirror

Ma di cosa parlava l'episodio USS Callister di Black Mirror 4? Pubblicato come primo episodio del quarto capitolo della serie di Charlie Brooker, USS Callister racconta la storia di un CTO di una società di videogiochi che ha creato un popolarissimo gioco multiplayer che sfrutta per tormentare i colleghi che in ufficio non lo rispettano a dovere. L'estetica di questo episodio di Black Mirror rimanda al mondo di Star Trek e vede Jesse Plemons come protagonista della storia. L'episodio USS Callister ha visto la partecipazione, nel cast, oltre che di Jesse Plemons nel ruolo di Robert Daly anche di Cristin Milioti nel ruolo di Nanette Cole, una nuova recluta dell'azienda. Tra gli altri membri del cast, Jimmi Simpson nel ruolo di Walton, Michaela Coel nel ruolo di Shania e Milanka Brooks nel ruolo di Elena Tulaska.

Uss Callister: cosa sappiamo sullo spin-off Netflix

Le riprese della nuova serie Netflix inizieranno nella primavera del 2024 e dureranno dieci settimane. A produrre la serie Uss Callister sarà la casa di produzione di Charlie Brooker e Annabel Jones, Broke and Bones.

Per quanto riguarda il cast sembra che Plemons, Milioti e Simpson siano confermati per tornare a recitare nella serie limitata di Netflix mentre sono ancora in fase di trattativa Michaela Coel, Milanka Brooks, Paul G Raymond, Osy Ikhile e Billy Magnussen. La serie, inoltre, introdurrà anche dei nuovi personaggi come quello di Rinko.

Uss Callister, la serie: quando esce su Netflix

Considerando i tempi di realizzazione della miniserie di tre episodi su USS Callister, possiamo immaginare che debutterà su Netflix nel 2025.