Black Knight, la spiegazione del finale del nuovo k-drama di Netflix

Black Knight ha debuttato su Netflix portano sullo schermo un adattamento dal manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight. Siamo nel 2071 e il mondo è troppo in quinato per poterci vivere senza indossare una maschera anti gas e avere continui rifornimenti d'ossigeno in casa. Una trama, quella di questa serie molto interessante e con un finale che mischia le carte in tavola lasciando spazio per un possibile continuo della storia. Ma per chi dovesse esserselo perso, come finisce Black Knight? Ecco la spiegazione del finale e un piccolo recap della trama di questo nuovo k-drama post-apocalittico della piattaforma di streaming.

La trama di Black Knight

La storia raccontata da Black Knight è quella di un mondo che è stato distrutto a causa dell'inquinamento dove solo l'1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono costretti a restare in casa e a uscire solo indossando maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter sopravvivere, gli ultimi uomini della terra, hanno bisogno dei cosiddetti "cavalieri delle consegne" e tra loro c'è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavalieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre.

Come finisce Black Knight, la spiegazione

(Spoiler)

Black Knight finisce con una scoperta molto importante, cioè che l'azienda che produce ossigeno e lo porta a casa delle persone, attraverso i cosiddetti "cavalieri delle consegne", è la stessa che inquina l'aria per poter continuare a guadagnare soldi. Una scoperta che viene fatta dal leggendario cavaliere 5-8 che analizzando l'aria emessa da alcuni furgoni che costantemente fanno il giro dei quartieri, insieme all'aiuto di un amico esperto, riesce a capire che sono gli stessi che emettono polveri sottili nell'aria per inquinarla. Così, cavaliere 5-8 insieme ai suoi compagni di team decide di sferrare un attacco all'azienda di ossigeno che governa la Terra e, in particolare, al figlio del suo fondatore che ha intenzione di uccidere tutti i rifugiati per costruire un nuovo mondo dove le classi sociali più basse non fossero più incluse. Questo pur di raggiungere il suo piano e ammazzare tutti i rifugiati arriva perfino a uccidere suo padre che ha fondato l'azienda e non è d'accordo con lui. Così con l'aiuto del segretario di Stato che è dalla sua parte, uccide suo padre e prova a diventare un mutante iniettandosi il sangue di rifugiato 34, ora cavaliere anche lui, che, essendo uno dei "figli della miniera" è cresciuto con una mutazione genetica che lo rende invincibile. Ma, mentre è intento a trasformarsi in un mutante, l'uomo viene attaccato dal cavaliere 5-8 che fa irruzione con il suo team nell'azienda per evitare una futura guerra, uccidendolo alla fine. Cavaliere 5-8, così, riesce nell'impresa e il mondo, può finalmente tornare a essere quello di una volta con il cielo azzurro, l'aria pulita e respirabile anche senza maschera anti-gas.