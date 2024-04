Black Rabbit, la nuova miniserie Netflix con Jude Law: trama e quando esce

Netflix sta collaborando con il produttore, regista e attore di Ozark, Jason Bateman per una nuova serie limitata intitolata Black Rabbit in cui Bateman sarà il protagonista della serie e vedrà la partecipazione di Jude Law. Questa serie drammatica, annunciata a ottobre 2022, avrà come regista di tutti gli episodi lo stesso Jason Bateman che, dopo essersi occupato di alcuni episodi del dramma poliziesco Ozark, torna a sperimentare dietro la macchina da presa. Le sceneggiature di Black Rabbit sono state scritte da Zach Baylin, che ha ottenuto ampi consensi per la sua sceneggiatura del film King Richard, interpretato da Will Smith, e da sua moglie e partner creativa Kate Susman, per la quale Black Rabbit sarà un debutto alla sceneggiatura.

Ecco tutto quello che sappiamo su Black Rabbit di Netflix.

Black Rabbit: la trama

Quando il proprietario di un hotspot di New York City permette al suo turbolento fratello di rientrare nella sua vita, apre la porta a pericoli crescenti che minacciano di far crollare tutto ciò che ha costruito.

Balck Rabbit: chi c'è nel cast

È stato confermato che anche il regista di Black Rabbit, Jason Bateman, sarà uno dei protagonisti della serie. Bateman sarà affiancato dalla star di Fantastic Beasts e Sherlock Holmes Jude Law. Anche che Dagmara Dominczyk è stata scritturata per la serie, l'attrice polacca è nota soprattutto per la sua partecipazione a successi del piccolo e grande schermo come Succession e Priscilla.

Nella serie ci sono anche: Amaka Okafor (Bodies, The Responder), Cleopatra Coleman (Rebel Moon — Part One: A Child of Fire, Clipped), Ṣọpẹ́ Dìrísù (Gangs of London, Slow Horses).

Black Rabbit: a che punto siamo con le riprese?

Le riprese di Black Rabbit sono iniziate il 15 aprile 2024 a New York e sono previste per 163 giorni (poco più di cinque mesi), con la data di conclusione attuale fissata al 25 settembre 2024.

Black Rabbit: quando esce su Netflix

Ci aspettiamo di vedere la serie su Netflix nel 2025.