Bodies è la nuova serie distopica di Netflix ispirata alla graphic novel di Si Spencer. 4 detective, 5 linee temporali e un cadavere. Sono questi gli elementi rincipali di una serie che si può considerare come uno dei titoli più riusciti di Netflix in questo 2023 e una delle più travolgenti. Ma se dopo aver visto Bodies state già pensando a come potrebbe evolversi la trama di questa serie in una seconda stagione, questo articolo fa per voi perché vi sveleremo tutto quello che sappiamo finora su Bodies 2 e se questo nuovo capitolo di serie ci sarà o meno.

Bodies: la trama della serie Netflix

Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Bodies 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Ma Bodies 2 ci sarà oppure no? Dobbiamo darvi una brutta notizia perché Bodies è considerata una miniserie quindi uno di quei titoli che iniziano e finiscono in una sola stagione. Questo, però, non vuole dire nulla perché se la serie dovesse avere un forte successo di pubblico, il colosso dello streaming potrebbe fare uno strappo alle regole, come è già successo in passato con serie come The Watcher di Ryan Murphy, e dare la possibilità di andare avanti con una nuova stagione. Sarà così? Staremo a vedere. Per ora, è tutto nelle mani del pubblico e se dovesse essere rinnovata, Bodies 2 potrebbe affrontare nuovi viaggi nel tempo, vedere il ritorno di vecchi personaggi e creare nuovi loop temporali.