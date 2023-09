Bodies è la miniserie thriller di Netflix con cui ci fisseremo il prossimo mese

Quattro detective. Quattro linee temporali. Un cadavere. Su Netflix sta per arrivare una nuova miniserie di cui sentiremo molto parlare. Si tratta di Bodies, un crime-thriller di 8 episodi tratto dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer. Perché ci piacerà così tanto? Perché è un poliziesco pieno di colpi di scena ambientato in quattro epoche diverse dove quattro detective saranno alle prese con la risoluzione dello stesso caso. Diretta da Marco Kreuzpaintner e scritta da Paul Tomalin, Bodies è la nuove serie di punta di Netflix del prossimo mese e uno dei titoli più attesi di questo 2023. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più sulla trama di Bodies e, soprattutto, capire quando troveremo questa serie sul catalogo della piattaforma di streaming.

Bodies: di cosa parla?

Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Il teaser trailer di Bodies

Quando esce Bodies su Netflix

Bodies arriverà su Netflix il prossimo 19 ottobre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.