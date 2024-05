Bodkin, la nuova serie thriller di Netflix prodotta dagli Obama: trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare Bodkin, una nuova serie thriller dalle sfumature dark creata da Jez Scharf pronta a tenerecon il fiato sospeso tra scomparse, misteri da svelare e tanti colpi di scena. La piattaforma di streaming si affida a Barak e Michelle Obama, e alla loro compagnia Higher Ground Productions, per la produzione di questo nuovo titolo seriale che dalle premesse sembra promettere molto bene. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da Bodkin e quando potremo trovare la serie sul catalogo Netflix.

Di cosa parla Bodkin

Bodkin è un thriller cupo e comico su un gruppo eterogeneo di podcaster che ha deciso di indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un'idilliaca cittadina costiera irlandese. Ma una volta che iniziano a tirare i fili, scoprono una storia molto più grande e più strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Mentre i nostri eroi cercano di discernere i fatti dalla finzione - sul caso, sui loro colleghi e, cosa più dolorosamente, su se stessi - la serie sfida la nostra percezione della verità ed espone le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o convalidare le nostre paure.

Chi c'è nel cast di Bodkin

Il main character di Bodkin sarà Will Forte (30 Rock, Sweet Tooth) che vestirà i panni di Gilbert Power, un americano trapiantato a Dublino che si trova a collaborare nel gruppo di podcaster, protagonisti della serie. Insieme a lui ci saranno anche iobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot e Chris Walley.

Quando esce Bodkin su Netflix

Bodkin esce su Netflix il 9 maggio 2024.

Bodkin: il trailer