Bodkin: uno perfetto mix tra thriller e commedia che incolla allo schermo

Bodkin

Il thriller, si sa, è uno dei generi più amati dal pubblico. Dopotutto chi non ama vivere l'adrenalina della suspense, l'emozione dei colpi di scena, il brivido dei misteri da risolvere. E se agli elementi di un classico thriller venissero aggiunte le caratteristiche tipiche della commedia e, perché no, anche un po' di drammaticità e dark humour, cosa accadrebbe? Beh, il risultato sarebbe uno strano mix che, però, potrebbe funzionare sullo schermo ed è proprio ciò che accade con la nuova serie Netflix, prodotta da Barak e Michelle Obama, Bodkin. Ambientata tra i meravigliosi paesaggi irlandesi, questa serie di 7 episodi, mette insieme il giallo con la comedy, il thriller con il racconto drammatico per creare una storia interessante sotto più punti di vista, sia quello legato all'intrattenimento che quello più profondo ed emotivo.

Bodkin - la trama

Bodkin è una commedia thriller dalle sfumature dark che racconta la storia di un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, i tre giornalisti scopriranno una storia ancora più grande e bizzarra. Questa serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.

Un ibrido tra ironia e serietà che (però) funziona

Bodkin è una serie molto particolare, lo specifichiamo fin da subito. All'inizio potrebbe sembrare ostica, poco chiara e i suoi personaggi non proprio amabili, ma lasciandosi alle spalle il primo episodio introduttivo ci troviamo di fronte a una storia che ha molto da dire sia a livello di spettacolo che a livello emotivo. Questa serie, infatti, si svela un po' alla volta, aspetta il momento giusto per mostrarci il vero valore di se stessa e dei suoi personaggi, tutti strambi quanto interessantissimi e si dimostra, alla fine, un prodotto ben pensato e ben fatto.

I colpi di scena sono tantissimi, così come i misteri da risolvere sia quelli legati alla trama che quelli sulle sfumature psicologiche di ognuno dei tre personaggi principali: una giornalista d'inchiesta fredda, cinica e rigidissima, una novellina del mondo del giornalismo piena di passione e amore verso questo lavoro e un podcaster al lastrico che punta tutto sulle emozioni. Ognuno di loro, nel corso degli episodi, farà un viaggio interiore oltre che fisico che gli mostrerà la propria vera natura al di là delle apparenze e dell'immagine che vogliono dare di se stessi. E da questo punto di vista, la serie, è molto interessante così come è interessante la riflessione sui diversi approcci al giornalismo che mostra questo racconto.

Lasciatevi intrigare da una storia accattivante e piena di suspense, fatevi sorprendere da un trio di personaggi strambi ma pronti a sorprendere se stessi quanto il pubblico e fatevi incantare dai verdi e sconfinati paesaggi irlandesi che fanno da sfondo a questa storia.

Dopotutto una serie è fatta di immagini, di storie e di emozioni e Bodkin potrà arricchirvi da tutti e tre questi punti di vista.

Voto: 7,5