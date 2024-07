Bridgerton 4, la svolta lesbo è ufficiale: tra Francesca e Michaela ci sarà una storia d'amore

La svolta lesbo in Bridgerton 4 è ufficiale, Francesca e Michaela avranno una storia d'amore nella prossima stagione della serie Netflix. A confermarlo è la stessa autrice della saga romantica Julia Quinn che ha commentato la scena di 50 secondi, nel finale di Bridgerton 3, in cui Francesca Bridgerton incontra per la prima volta la cugina di suo marito, Michaela, e le due si fissano con una palese attrazione fisica.

Questa scena ha subito catturato l'attenzione dei fan di Bridgerton, creancdo anche una polemica per una discrepanza netta tra i romanzi da cui è tratta la serie e l'adattamento tv. Nei libri, infatti, Francesca incontra non la cugina di suo marito John Stirling ma suo cugino che diventerà poi il suo secondo marito. Ma nel finale di Bridgerton 3 assistiamo a un cambio di rotta nella serie e sembra proprio che la nuova storia d'amore di Francesca sarà gay e non eterosessuale.

Un cambio di genere concordato tra l'autrice dei libri e i creatori della serie per rendere la storia di Bridgerton più inclusiva e allineata ai valori della società contemporanea.

"Chi mi conosce sa quanto impegno ci metta a rendere Bridgerton nel passaggio dalla pagina scritta allo schermo più inclusivo e attento alle diversità - ha commentato Julia Quinn in riferimento al cambio di genere del personaggio di Michael Stirling (questo il nome originale nel romanzo) -. Cambiare il genere di un personaggio, lo so, è una grande modifica e io stesso ho esitato inizialmente quando Jess Brownell me l'ha proposto ma poi ho accettato".

Inoltre Julia ha preannunciato che la puntata di Bridgerton in cui avrà inizio la storia d'amore tra Francesca e Michaela sarà la più emozionante e struggente allo stesso tempo in quanto le due donne di innamorano in preda ai sensi di colpa dopo che John il personaggio di John uscirà di scena.