Tutto pronto per Bridgerton 3, ma come finiva la seconda stagione?

Manca pochissimo al debutto del terzo capitolo di Bridgerton, l'amatissima serie Netflix ambientata nella Londra della Reggenza e tratta dai romanzi di Julia Quinn. Amore, pettegolezzi, misteri, romanticismo e tanti colpi di scena rendono questa serie uno dei più grandi successi seriali di sempre e uno di quei titoli che le persone aspettano con più ansia. Bridgerton 3 avrà come protagonisti Colin e Penelope e adatterà il quarto romanzo della saga di Julia Quinn: Un uomo da conquistare. Ma per prepararci al meglio ai nuovi episodi della serie, ci ricordiamo come finiva la seconda stagione? Ecco un piccolo recap da leggere prima di vedere i nuovi episodi di Bridgerton 3, presto su Netflix.

La spiegazione del finale di Bridgerton 2

Come finiva Bridgerton 2? Con un bel po' di dramma, ovviamente. Ma procediamo con ordine.

Anthony-Kate

Prima di tutto c'è da affrontare il tema Anthony-Kate Sharma, i due innamorati che per tutta la stagione non hanno fatto altro che cercare di mettere a tacere i loro sentimenti per portare avanti la loro figura di visconte, lui, e di sorella maggiore, lei. Un uomo e una donna che si sono annullati per proteggere le loro famiglie al costo di rinunciare alla propria felicità solo per rispettare il loro ruolo nella società. Ovviamente questa "recita" non poteva durare a lungo e dopo ben 7 episodi i due finalmente si lasciano andara a un momento di passione, dopo episodi di sguardi fugaci, nel giardino dell'abitazione di lui. Sarà proprio questo episodio, però, a spingere la donna, piena di sensi di colpa, a scappare con il suo cavallo e finire vittima di un brutto incidente che la tiene a letto, in coma, per diversi giorni. Anthony, dopo averla soccorsa, resta di nuovo bloccato a causa del ricordo del trama della morte di suo padre e si allontanerà di nuovo da lei finché, alla fine, non riuscirà più a reprimere i suoi sentimenti e le chiederà di sposarla. La donna all'inizio non cede, perché il suo piano è quello di tornare in India, ma al cuore non si possono mettere paletti ed è così che, dopo aver fatto pace con sua sorella minore, che aveva ingannato spingendola a sposare lei stessa il visconte Anthony, deciderà di accettare la proposta e diventare sua moglie, nonostante quello che possano pensare gli altri di loro. I due diventeranno così marito e moglie.

Eloise - Penelope

E poi c'è Eloise, una delle altre sorelle di Anthony e Daphne, che durante la sua estenuante ricerca della vera identità di Lady Whistledown, si innamora di un popolano, Theo, che però non fa parte del suo ceto sociale e proprio per questo è costretta ad allontanarsi da per evitare lo scandalo che però le creerà comunque Lady Whisteldown scrivendo della loro "scappatella". La ragazza, inoltre, è stata accusata dalla regina che crede che proprio lei sia la misteriosa scrittrice di gossip e, dopo un primo momento in cui pensa di far finta di esserlo, spinta da Penelope decide di non farlo.

Sempre Eloise, dopo aver deciso di rinunciare una volta per tutte a scoprire chi si cela dietro lo pseudonimo di Lady Whisteldown si accorge, grazie a un piccolo momento di leggerezza di Penelope, che proprio la sua amica d'infanzia si nasconde dietro questo nome trovando i soldi guadagnati dalle pubblicazioni sotto il pavimento della sua stanza. Le due amiche, a questo punto, si accendono in una lite furiosa dove si accusano a vicenda rivelando pensieri scomodi che hanno l'una sull'altra e si congedano promettendosi di non volersi più vedere e più parlare.

Come andrà a finire tra le due? Eloise svelerà a tutti la vera identità di Lady Whisteldow condannando la sua amica alla rovina sociale oppure no? Non ci resta che aspettare la prossima stagione per scoprirlo.