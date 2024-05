Bridgerton 3: le 5 curiosità (che non sapevi) sui nuovi episodi

Torna su Netflix una delle serie più amate dal pubblico, Bridgerton con i nuovi episodi della terza stagione. Tratta dai bestseller di Julia Quinn, la serie è ambientata nel mondo sensuale, lussuoso e competitivo della società londinese dell'epoca della Reggenza e in questo nuovo capitolo è pronta a raccontare la storia d'amore di due grandi protagonisti: Penelope e Colin. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Romanticismo, pettegolezzi, litigi, sesso, amore e tanto altro ancora. Ma per prepararsi al meglio all'uscita di Bridgerton 3 ecco cinque curiosità inedite sulla nuova stagione. Piccole chicche che vi faranno amare ancora di più questo nuovo capitolo di serie.

Bridgerton 3: le 5 curiosità dietro le quinte

1. L'acconciatura di Penelope con i ricci morbidi che scendono su un lato è stata ispirata da icone hollywoodiane di vecchia scuola come Rita Hayworth e Marilyn Monroe, con un tocco di Jessica Rabbit. È in netto contrasto con i boccoli stretti realizzati con le forcine che Penelope sfoggiava in passato.

2. Per la grande scena dell'episodio 301 in cui scende le scale rivelando il suo nuovo look al ballo delle quattro stagioni, la showrunner Jess Brownell ha usato come riferimento il film Kiss me del 1999.

3. I costumi di Francesca Bridgerton rispecchiano molto quelli della sorella maggiore Daphne e il team si è ispirato a modelli semplici e classici, oltre che a icone della moda come Grace Kelly e Audrey Hepburn.

4. Per realizzare i costumi degli otto episodi di questa stagione sono stati utilizzati circa 45.000 metri di tessuto.

5. Le farfalle sono un importante motivo ricorrente in questa stagione, a significare il percorso e la trasformazione di Penelope. Si possono notare farfalle in rilievo sul suo diario, nella grande scalinata di casa Featherington, sui costumi e nelle scenografie. Il tutto culmina in una scena di grande impatto visivo alla fine della stagione.