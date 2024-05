Bridgerton 3: il cast completo della nuova stagione

Bridgerton, la serie in costume prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi rosa di Julia Quinn è uno dei più grandi successi di Netflix e sta per tornare sulla piattaforma di streaming con la sua terza stagione. I primi quattro episodi, infatti, debutteranno il 16 maggio 2024, gli ultimi quattro, invece, il 13 giugno. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo di serie, dedicato alla storia d'amore tra Colin e Penelope? E soprattutto, chi c'è nel cast di questi nuovi episodi? Tra addii e new entry, ecco il cast al completo di Bridgerton 3.

Bridgerton 3: il cast completo

I nuovi personaggi

Arrivano tre nuovi personaggi nel cast di Bridgerton 3:

James Phoon nel ruolo di Harry Dankworth, descritto come un uomo che manca di arguzia e intelligenza, ma che compensa con un affascinante aspetto fisico

Sam Phillips ha il ruolo di Lord Debling, un simpatico signore con interessi stravaganti che ha i mezzi, il denaro e il titolo per perseguire le sue eccentricità

Daniel Francis nei panni di Marcus Anderson, un uomo carismatico in grado di illuminare qualsiasi stanza in cui entra, cosa che spesso gli procura l'attenzione di molte signore, suscitando l'ira degli altri uomini

Chi non tornerà

Nei nuovi episodi di Bridgerton 3 non vedremo Regé-Jean Page, che interpretava il Duca di Hastings nella prima stagione (assente anche nel secondo capitolo di serie) e Phoebe Dynevor, la protagonista della prima stagione di Bridgerton che, pur essendo comparsa nella stagione numero due non tornerà nel terzo capitolo.

Francesca Bridgerton cambia attrice

Il personaggio di Francesca Bridgerton nel terzo capitolo di serie non avrà più il volto di Ruby Stokes ma sarà interpretata da Hannah Dodd.

Tutti gli altri membri del cast

Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Newton (Colin Bridgerton), Claudia Jesse (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Calam Lynch (Theo Sharpe), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), Julie Andrews (Lady Whistledown), Hugh Sachs (Brimsley), Emma Naomi (Alice Mondrich), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix), Sam Phillips (Lord Debling).

Bridgerton 3: il trailer