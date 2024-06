Bridgerton 3: il crossover con La regina Carlotta (che forse non avete notato)

Il finale di Bridgerton 3 ci ha regalato matrimoni, intrighi, scandali, sorprese ma soprattutto tantissime emozioni alcune delle quali derivate da un crossover toccante tra la serie ispirata ai romanzi di Julia Quinn e il suo spin-off La regina Carlotta. Lo stavamo aspettando un po' tutti e abbiamo dovuto aspettare l'ultimo episodio del terzo capitolo per vedere un tenero rimando alla serie prequel che lo scorso anno ha conquistato il mondo intero racontando la storia d'amore tra la regina Carlotta e Giorgio III.

Nella seconda parte di Bridgerton 3, Chris Van Dusen, showrunner della serie, ha fatto un enorme regalo ai fan con un crossover che forse non tutti hanno notato tra le due serie. Ma qual è stato il rimando a La regina Carlotta? Ora ve lo sveliamo.

Il crossover tra Bridgerton e La regina Carlotta, spiegato

Nell'ottavo episodio di Bridgerton 3, appena prima di metà puntata vediamo Lady Danbury insieme a Violet Bridgerton chiacchierare in un momento di trqnuillità tra amiche. Le due, infatti, si prendono un attimo per farsi delle confidenze e Violet, che nel frattempo ha messo gli occhi sul fratello di Lady Danbury, decide di chiederle il permesso di frequentarlo svelandole i suoi sentimenti.

Lady Danbury risponde che entrambi sono adulti e non hanno bisogno della sua approvazione e poi aggiunga una frase inaspettata che ci riporta direttamente a La regina Carlotta dove avevamo potuto conoscere le due donne da ragazze e scoprire il loro passato.

"Dopotutto non mi sembra che io abbia chiesto il tuo permesso" dice Lady Danbury a Violet facendo riferimento alla relazione che lei ha avuto con il padre della Bridgerton. Violet resta di stucco non sapendo che Danbury sapesse. "So che mio padre era un brav'uomo e che tu sei stata una brava amica" è stata la risposta di Violet.

E, alla fine, un'inquadratura su un cappello di carta (che fa riferimento ai cappellini in carta che il papà di Violet faceva sempre alla sua bimba) conclude alla perfezione questo emozionante crossover.