Bridgerton 3: dove è stata girata, tutte le location

Bridgerton torna su Netflix con la sua terza stagione - dedicata alla storia d'amore tra Colin e Penelope - che sarà divisa in due parti. Una stagione ricca di novità, nuovi personaggi, scene piccanti, il tutto sullo sfondo di location mozzafiato alcune già viste nelle scorse stagioni della serie, altre in comune con lo spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta e altre ancora mai viste prima e introdotte dai nuovi 8 episodi di questo capitolo. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme tutte le location che vedremo nei nuovi episodi di Bridgerton 3.

Bridgerton 3: tutte le location vecchie, nuove e in comune con La regina Carlotta

BASILDON PARK

Scene chiave: Casa di Tilley (interni) / Giardino di casa Featherington (esterni)

Già utilizzata in esterni per il giardino della famiglia Featherington, Basildon funge da casa per un nuovo personaggio in questa stagione: Lady Tilley Arnold, vedova benestante e nuova fiamma di Benedict. Basildon è la dimora perfetta per questa donna caparbia e indipendente.

LOCATION A BATH

Diverse location a Bath offrono cornici meravigliose in questa stagione. The Royal Crescent fornisce gli esterni per Mayfair, la casa dei Featherington, i passaggi in carrozza e la finestra di Penelope. Edward Street e Vane Street fanno da sfondo per Grosvenor Square, Regent Street e le inquadrature chiave della carrozza dei Cowper. Infine, l'Holburne Museum ritorna come esterno immediatamente riconoscibile della tenuta di Lady Danbury in occasione del ballo delle quattro stagioni.

BLENHEIM PALACE

Scene chiave: Evento della mongolfiera di Hawkins (Episodio 303) / Buckingham House

Luogo chiave dell'universo Bridgerton introdotto per la prima volta in La regina Carlotta, Blenheim Palace appare per la prima volta in questa stagione di Bridgerton

Nel contesto di Bridgerton, Blenheim ha il compito di ampliare il mondo della regina Carlotta. "Prendiamo solo Londra con Kensington Palace, il Castello di Windsor, Buckingham Palace, Hampton Court Palace: tutti questi palazzi erano di proprietà della famiglia reale. Stiamo cercando di espandere questa parte di Bridgerton. Blenheim è stato utilizzato molto in La regina Carlotta, ed è assolutamente bellissimo. È di proprietà del Duca di Marlborough. Appartiene alla famiglia da anni e anni ed è incantevole. Un posto enorme, assolutamente gigantesco."

CASTELLO DI GRIMSTHORPE

Scene chiave: Ballo delle innovazioni (Episodio 303) / Casa Hawkins (interni ed esterni)

Lord Hawkins, un nuovo personaggio eccentrico e all'avanguardia, ama le invenzioni.

HAMPTON COURT PALACE

Scene chiave: Balletto e ballo della regina (Episodio 304)

Hampton Court Palace, la location più amata della serie, ritorna in questa stagione per fare da sfondo al balletto sul mito greco e al ballo della regina nell'episodio 304, quando Colin insegue Penelope che si allontana dai festeggiamenti. Lo spazio è stato usato anche come location per le riprese supplementari nel corso della stagione.

OSTERLEY PARK E OSTERLEY HOUSE

Scene chiave: Ballo della luna piena (Episodio 302)

Per l'ambientazione dell'etereo ballo della luna piena, Hood e il suo team sono stati attratti dalla struttura a pianta quadrata di Osterley, che vanta uno splendido quadrilatero al centro. Osterley ha fornito la cornice perfetta per un ballo estivo serale, girato parzialmente in esterni sotto una luna splendente.

PAINSHILL PARK

Scene chiave: Evento della mongolfiera di Hawkins

Già vista nella prima stagione di BRIDGERTON come sfondo per un picnic dei Featherington, Painshill funge da scenario per la dimostrazione della mongolfiera di Hawkins.

RANGERS HOUSE

Scene chiave: Casa Bridgerton (esterni)

Ritorna un'ambientazione tra le preferite dei fan.

Inoltre, la base di RAF Halton è usata come ambientazione per gli interni dell'iconica dimora dei Bridgerton.

SQUERRYES COURT

Scene chiave: Festa in giardino / Esterni della tenuta Livingston (Episodio 301)

Squerryes Court, un'altra nuova location per il team di Bridgerton, ha fornito lo sfondo lussureggiante per la scena della festa in giardino nell'Episodio 301, dopo la presentazione delle dame alla regina Carlotta.

WILTON HOUSE

Scene chiave: St. James’s Palace (interni ed esterni) / Sala presentazioni / Buckingham House

Wilton House, un'altra ambientazione familiare che ritorna, è diventata il simbolo di tutto ciò che ruota intorno alla regina Carlotta e il team vi effettua due o tre riprese a stagione.

WOBURN WALK

Scene chiave: Modista (esterni) / Regent Street

Per dimostrare quanto sia cresciuta l'attività di modista di Genevieve Delacroix da quando ha stipulato un accordo commerciale con Lady Whistledown, il team ha cercato una nuova location esterna per il negozio ed è approdato a Woburn Walk. Gli interni del negozio sono stati girati nel teatro di posa, ma l'esterno è stato praticamente costruito da zero, insieme a un'intera fila di pittoresche vetrine di negozi di Regent Street.

WREST PARK

Scene chiave: Casa Fuller (interni) / Rotten Row (esterni)

Anche Wrest Park è una location già vista che in questa stagione è usata per rappresentare casa Fuller, così come l'esterno di Rotten Row.

Tutte le altre location di Bridgerton 3

L'Old Royal Naval College è una location ricorrente che offre l'ambientazione per Mayfair Market e per alcune riprese aggiuntive della vivace alta società. La tenuta Luton Hoo fa da cornice a più luoghi, tra cui l'esterno della tipografia e il giardino dei Bridgerton. North Mymms Park ci mostra gli interni del White's, il più antico club per gentiluomini di Londra, mentre Chiswick House è usata per le riprese della chiesa e delle carrozze.