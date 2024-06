Bridgerton 3, parte 1: la spiegazione del finale (per prepararsi alla parte 2)

È tornata da meno di un mese su Netflix una delle serie più amate dal pubblico, Bridgerton che ha lanciato lo scorso 16 maggio i primi quattro episodi della sua terza stagione ed è pronta a distribuire anche gli ultimi quattro episodi dal 13 giugno. Protagonisti di questo capitolo sono Colin e Penelope alle prese con un amore che sta per sbocciare e sarà più passionale che mai. Ma come finisce la prima parte di Bridgerton 3? Cosa accade nel finale di metà stagione? Ecco un recap sul finale di Bridgerton 3, parte 1 per prepararci al meglio alla visione dell'attesissimo finale di stagione.

Bridgerton 3, parte 1: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

L'ultimo episodio di Bridgerton 3 è il più piccante dei primi quattro e vede una svolta nella storia tra Colin e Penelope. Dopo essersi scambiati un bacio, su richiesta della stessa Penelope che voleva sapere cosa si provasse a baciare un ragazzo, Colin ha iniziato a sviluppare dei sentimenti per Penelope che è diventata la sua ossessione. Un bacio, il loro, che ha fatto sì che il popolare Colin Bridgerton iniziasse a vedere la sua amica d'infanzia con uno sguardo diverso e così, Colin ha iniziato a pensare giorno e notte a quel bacio e a Penelope ma lei, nel frattempo, è stata chiesta in sposa da un altro uomo, l'avventuriero Lord Debling in cerca di moglie. Tra i due nasce un certo interesse finché, nel ballo dato dalla Regina, Debling si rende conto che Penelope è innamorata di Colin, così, manda all'aria la proposta di matrimonio che le aveva appena fatto.

Penelope, che nel frattempo si era convinta a sposare Lord Debling, anche se lui sarebbe stato via per tre anni, si ritrova all'improvviso senza pretendente e senza matrimonio e ha un litigio con sua madre che è in attesa che almeno una delle sue figlie abbia un erede ma questo non succede e quando sente che il matrimonio con Penelope è saltato, ci resta malissimo.

Penelope, distrutta da quanto accaduto e dal fatto che sua madre si preoccupi più dei soldi e dell'immagine che della felicità delle sue figlie, scappa via. Ma Colin la segue e una volta salito sulla sua carrozza si dichiara a lei dicendole che, da quando si sono baciati, non ha pensato ad altro. Anche Penelope gli dice che vorrebbe qualcosa in più di una semplice amicizia così i due si baciano appassionatamente nella carrozza e si lasciano andare a effusioni molto spinte. Poi, una volta arrivati a casa Bridgerton, Colin le chiede di entrare a casa con lui per presentarla alla sua famiglia come sua futura moglie. Il sogno di Penelope si è finalmente avverato ed è così si conclude Bridgerton 3, parte 1.

Colin, però, non sa ancora che Lady Whistledown è Penelope e siamo certi che quando verrà a scoprirlo ci resterà malissimo.