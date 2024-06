Bridgerton 3, parte 2: un doppio matrimonio, scandali, nuovi amori, la spiegazione del finale

La terza stagione di Bridgerton è giunta al termine. Sono appena usciti su Netflix gli ultimi quattro episodi della serie che hanno messo fine alla storia di Colin e Penelope, i due protagonisti del terzo capitolo di serie. Una stagione molto interessante questa dove al centro della narrazione c'è stato il romanticismo ma anche una bella riflessione sull'indipendenza femminile impersonificata dal personaggio di Penelope/Lady Whistledown che si è dimostrato il più interessante dell'intera saga.

Ma come è andata a finire tra lei e Colin? Cosa è successo tra i due e agli altri personaggi della storia in questa seconda parte della terza stagione? Scopriamolo insieme.

Bridgeron 3, parte 2: come finisce tra Colin e Penelope (e non solo)

(ATTENZIONE SPOILER!)

Un finale di stagione a dir poco sorprendente quello di Bridgerton 3 che si lascia tutto il meglio alla fine. L'ultimo episodio di questo terzo capitolo, infatti, regala tantissime emozioni e chiude il cerchio di una storia che, però, ha ancora tanto da raccontare. L'identità di Penelope come Lady Whistledown è stata scoperta da Cressida che ora minaccia la ragazza di rivelare a tutti il suo segreto in cambio di soldi e, intanto, racconta tutta la verità alla mamma di Penelope che viene finalmente a scoprire chi è davvero sua figlia. Spaventata sul da farsi, Penelope chiede aiuto a suo marito Colin, sposato appena prima, che decide prima di parlare con Cressida per farle cambiare idea, senza però riuscirci, poi di chiedere 20mila sterline a suo fratello Benedict per pagare il silenzio della donna. A questo punto, però, Penelope decide di non accettare l'aiuto di Colin e sbrigarsela da sola. Manda una lettera alla regina, organizza una festa a casa sua e una volta che la regina arriva si rivela come Lady Whistledown davanti a tutti facendo un discorso toccante che emoziona tutti e fa sì che la regina le dia il via libera per continuare a scrivere.

Nel frattempo Francesca Bridgerton si sposa con John Stirling in un matrimonio molto intimo e senza sfarzi e i due decidono di trasferirsi in Scozia nella tenuta in campagna di lui. Eloise deciderà di andare con loro per conoscere il mondo al di fuori di casa Bridgerton e provare a cambiare la società, come ha sempre sognato di fare.

Benedict, invece, rivela al suo nuovo flirt, Lady Tilley Arnold di non avere intenzione di avere una relazione esclusiva con lei e si rende conto che non può più nascondere la sua omosessualità.

Intanto anche la signora Bridgerton scopre un nuovo amore nel fratello di Lady Denbury e decide di darsi una possibilità per essere felice. Tra le due c'è anche una scena crossover con La regina Carlotta.

Alla fine della stagione vediamo un salto temporale dove scopriamo che Colin ha scritto un libro e che tutte e tre le sorelle Fetherington che hanno avuto dei figli, la stessa Penelope è mamma di un maschietto, erede Bridgerton e la voce di Lady Whistledown ci accompagna nel gran finale dove, finalmente, si trasforma in quella che è sempre stata: Penelope.