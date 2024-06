Bridgerton parla finalmente di donne indipendenti e non solo di mogli perfette

Bridgerton 3

La seconda parte della terza stagione di Bridgerton è appena arrivata su Netflix ed è pronta a chiudere il cerchio sulla storia d'amore tra Colin e Penelope. Quattro nuovi episodi attesissimi che si sono dimostrati a dir poco superiori rispetto alla prima parte di stagione sia per qualità di narrazione che per qualità di contenuti. E se l'inizio di Bridgerton 3 è stata una sorta di introduzione alla storia, possiamo ben dire che il continuo di questa stagione ci ha piacevolmente sorpresi. È arrivata, infatti, una svolta inaspettata di temi affrontati, un nuovo punto di vista sui personaggi e un focus argomentativo molto interessante specialmente per il pubblico femminile - target della serie - sull'eterno dilemma: meglio essere fedeli a se stesse o tradirsi per essere mogli fedeli?

Bridgerton sposta il discorso sull'indipendenza femminile (ed era ora)

Bisogna dire che Bridgerton è una serie che, fin dal suo debutto, si è mostrata come uno svago leggero, romantico, piccante per il pubblico, un perfetto guilty pleasure per non pensare troppo e immergersi in un'atmosfera d'altri tempi tra costumi eleganti, sfarzi, intrighi di palazzo e un bel po' di passione. Dopotutto non dimentichiamo che questa serie è tratta da una saga di romanzi rosa scritti da Julia Quinn e ambientati nella Londra ai tempi della Reggenza che poi Shonda Rhimes ha deciso di adattare per il piccolo schermo con il sogno di realizzare una serie per ogni libro. Essendo un racconto rosa e in costume, Bridgerton si è soffermata negli anni su tutte le caratteristiche di questo tipo di racconto e dell'epoca in cui è ambientata la storia.

Le prime due stagioni della serie, infatti, sono state più delle soap opera travestite da serie drammatiche che altro ma è stato proprio questo schema narrativo a conquistare il pubblico di tutto il mondo. E poi è arrivato il primo spin-off della saga, La regina Carlotta e qui c'è stata la prima svolta della saga. Questo prequel, infatti, ha superato di gran lunga, in fatto di qualità di racconto e temi trattati, tutte le stagioni di Bridgerton finora realizzate riuscendo a fare un salto di qualità che la saga targata Shondaland non ha ancora fatto, perlomeno finora.

Ma qualcosa sembra essere cambiato dopo aver visto i primi tre episodi della seconda parte di Bridgerton 3. Il racconto ha assunto uno spessore maggiore e ha spostato i riflettori dal classico ritratto di donzelle in cerca di marito a quello di donne indipendenti in cerca di se stesse, ed era ora. È bellissimo lo switch che fa Bridgerton nella seconda parte della sua terza stagione e, nello specifico, il cambio rotta del personaggio di Penelope che sembrava aver perso un po' la sua identità più interessante, quella di essere la provocatoria Lady Whistledown, per diventare una damigella alla conquista di un uomo. Ma lei è molto più di questo.

"Le donne non hanno sogni, hanno solo mariti"

C'è una frase molto forte in Bridgerton 3 parte 2 che simboleggia il momento esatto in cui la serie passa dall'essere un puro momento di svago al diventare un mezzo per lanciare messaggi importanti. Viene pronunciata dalla mamma di Penelope, nel sesto episodio della terza stagione della serie: "Le donne non hanno sogni, hanno solo mariti". Ed è proprio questa dichiarazione così "arretrata" per la nostra società e, per questo, così d'impatto a segnare un cambio di rotta netto nella serie e nell'anima della sua protagonista.

Penelope, infatti, viene messa davanti a un bivio e quando le viene chiesto di rinunciare alla sua passione più grande, la scrittura e l'identità di Lady Whistledown per non perdere l'amore di Colin inizia a vacillare e si rende conto che una donna non dovrebbe mai perdere se stessa per un uomo e nessuna relazione basata sull'annullamento della propria identità avrebbe mai un senso o una possibilità di futuro.

Così torniamo finalmente a vedere quella scintilla negli occhi di Penelope, il racconto diventa più profondo, emotivo e ci ricorda che non c'è niente di più importante e soddisfacente nella vita che essere fedeli a se stessi, anche se questo può farci rischiare di perdere un fidanzato.

Brava Shonda Rhimes, finalmente hai dato a Bridgerton e a Penelope lo spessore che meritavano.